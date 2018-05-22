В Уфе на «Симфоночи» выступит солистка Большого театра Вероника Джиоева

Международный фестиваль искусств «Сердце Евразии-2018» пройдет в столице Башкортостана 8-12 июня.
8 июня в Уфе в рамках международного фестиваля «Сердце Евразии» пройдет «Симфоническая ночь». В этот день солисты Национального симфонического оркестра сыграют сюиту из балета «Щелкунчик» Чайковского, арии из русских и зарубежных композиторов.
Известно, что в Уфу на одно из главных музыкальных событий года приглашена солистка Большого театра, народная артистка Республики Северная Осетия-Алания Вероника Джиоева, лауреат международных конкурсов, обладатель «Золотой маски» и «Золотого софита», а также Национальной премии Чехии «EURO Pragensis Ars» за заслуги в области искусства.
Вместе с симфоническим оркестром в концерте примет участие Государственная академическая хоровая капелла им. Т. Сайфуллина, художественный руководитель и главный дирижер – лауреат Молодежной премии им. Ш. Бабича Алсу Хасбиуллина. За пультом – художественный руководитель и главный дирижер оркестра, заслуженный артист РБ Раушан Якупов.