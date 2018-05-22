В Уфе на «Симфоночи» выступит солистка Большого театра Вероника Джиоева

8 июня в Уфе в рамках международного фестиваля «Сердце Евразии» пройдет «Симфоническая ночь». В этот день солисты Национального симфонического оркестра сыграют сюиту из балета «Щелкунчик» Чайковского, арии из русских и зарубежных композиторов.

Известно, что в Уфу на одно из главных музыкальных событий года приглашена солистка Большого театра, народная артистка Республики Северная Осетия-Алания Вероника Джиоева, лауреат международных конкурсов, обладатель «Золотой маски» и «Золотого софита», а также Национальной премии Чехии «EURO Pragensis Ars» за заслуги в области искусства.