Сериал «Зулейха открывает глаза» побил рекорды по просмотрам

Как сообщает пресс-служба телеканала «Россия» со ссылкой на данные Mediascope, первые пять эпизодов драматического сериала «Зулейха открывает глаза» по одноименному роману Гузель Яхиной со значительным отрывом возглавили рейтинг праймовых сериалов завершающегося сезона (с сентября 2019 по апрель 2020 года).

При этом средняя доля совершеннолетней аудитории вечернего сериала составила 21,1% вместо при рекордном среднем рейтинге в 7,4%.

По всей измеряемой телеаудитории (зрители от четырех лет и старше) первые пять эпизодов «Зулейхи» также на первом месте в сезоне 2019/2020 с долей аудитории 20,2% при рейтинге 6,4%.

Кроме того, сериал доволен и среди зрителей в YouTube. При этом каждый эпизод в день премьеры становился трендом в русскоязычном секторе. На официальном сайте канала его дополнительно посмотрели более двух миллионов раз.

Cегодня, 22 апреля, ожидается финальный эпизод сериала.