Афиша спектакля режиссера из Башкирии возмутила омского губернатора

Речь идет о постановке номинанта театральной премии «Золотая маска» Айрата Абушахманова «ShЛЮхИ — Не ОgоНЬ».

Новая постановка Айрата Абушахманова натворила немало шума в Омске. Пьесу Валерия Шергина под названием «ShЛЮхИ — Не ОgоНЬ» в омский экспериментальный «Пятый театр» пригласили поставить известного уфимского режиссера Айрата Абушахманова, поставившего сенсацию нынешнего театрального сезона в Башкирии – пьесу «Зулейха открывает глаза».

Спектакль создавался в рамках омской Лаборатории современной режиссуры. Пьеса была взята из петербургского сборника современных пьес «Без цензуры: молодая театральная режиссура. XXI век». Формат лаборатории предполагает обсуждение после просмотра. Кстати, ранее в рамках лаборатории была осуществлена постановка спектакля «Пьяные», которая вызвала негодование зрителей обилием бранных слов.

Пьеса «ShЛЮхИ — Не ОgоНЬ» рассказывает о взаимоотношениях женщин с мужчинами, а также с другими женщинами — родственницами, коллегами, начальством. Автор пьесы рассказывает о том, как живут женщины в современном мире и с какими трудностями сталкиваются. Ранее пьесу ставили в других городах другие режиссёры.

Премьера спектакля «ShЛЮхИ — Не ОgоНЬ» прошла еще в июне прошлого года и была принята публикой и критиками достаточно благосклонно. Неожиданно теперь претензии вызвала афиша спектакля.

На встрече с общественностью Омска врио губернатора Александр Бурков изложил свое видение задач и проблем, среди которых оказалось и падение нравственности.

- Хозяина в городе нет, и обратиться не к кому, — коротко резюмировал Бурков. — Я недавно сам проезжал по улице и видел плакат со словом «Шлюхи». Меня это тоже резануло. Я вызвал к себе министра культуры. Все понятно, что это авангардное направление, но, может, не стоит тогда делать такую масштабную рекламу?

Публичных возражений губернатору или каких-либо комментариев ни на мероприятии, ни после него по поводу названия спектакля пока не прозвучало.

Сам Айрат Абушахманов отнесся к реплике омского чиновника с иронией, разместив на своей странице в соцсети перепост сообщения о его выступлении и свой краткий комментарий: «Блин!!!что я натворил!!??».