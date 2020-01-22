К 2024 году в Башкирии создадут шесть виртуальных концертных залов

По словам министра, в 2020 году на конкурсной основе определено два победителя из республики — детские школы искусств Ишимбайского района и Сибая. Они получат для оснащения виртуальных залов по одному миллиону рублей.

Всего в конкурсе приняло участие 68 регионов, в качестве победителей определили 44 региона.

Напомним, в виртуальных концертных залах транслируются концерты Московской государственной филармонии. Муниципальные учреждения культуры, прошедшие федеральный конкурсный отбор, получат средства для обеспечения высокоскоростным доступом к интернету, оснащения необходимым оборудованием. Для создания виртуальных концертных залов планируется приобрести проекторы, экраны, ноутбуки, акустические системы, сценические конструкции и сопутствующие материалы и произвести работы по доставке и монтажу оборудования.