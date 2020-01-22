К 2024 году в Башкирии создадут шесть виртуальных концертных залов
Министр культуры РБ Амина Шафикова представила соответствующий проект в рамках реализации нацпроекта «Культура».
По словам министра, в 2020 году на конкурсной основе определено два победителя из республики — детские школы искусств Ишимбайского района и Сибая. Они получат для оснащения виртуальных залов по одному миллиону рублей.
Всего в конкурсе приняло участие 68 регионов, в качестве победителей определили 44 региона.
Напомним, в виртуальных концертных залах транслируются концерты Московской государственной филармонии. Муниципальные учреждения культуры, прошедшие федеральный конкурсный отбор, получат средства для обеспечения высокоскоростным доступом к интернету, оснащения необходимым оборудованием. Для создания виртуальных концертных залов планируется приобрести проекторы, экраны, ноутбуки, акустические системы, сценические конструкции и сопутствующие материалы и произвести работы по доставке и монтажу оборудования.
Также стоит напомнить, что два года назад замминистра культуры РБ Ранис Алтынбаев отмечал, что до 2025 года в регионе планируется увеличить с 18 до 30 число виртуальных музеев, оцифровать 60% музейных предметов и документов, а к 2030 году увеличить до 1000 число точек доступа к виртуальному концертному залу.