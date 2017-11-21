В Башкирии учредили премию в помиллиона в сфере изобразительного искусства

Произведения и научные исследования должны будут пройти два тура конкурсного отбора.

В Башкирии учреждена Нестеровская премия в сфере изобразительного искусства и искусствоведения, сообщили в пресс-службе главы республики.

Премия в 500 тысяч рублей будет присуждаться раз в два года художникам, искусствоведам и авторским коллективам за создание выдающихся произведений изобразительного искусства и исследований в области теории и истории искусств.