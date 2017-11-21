В Башкирии учредили премию в помиллиона в сфере изобразительного искусства
Сегодня, 17:05КультураРустэм Башкирцев
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Произведения и научные исследования должны будут пройти два тура конкурсного отбора.
В Башкирии учреждена Нестеровская премия в сфере изобразительного искусства и искусствоведения, сообщили в пресс-службе главы республики.
Премия в 500 тысяч рублей будет присуждаться раз в два года художникам, искусствоведам и авторским коллективам за создание выдающихся произведений изобразительного искусства и исследований в области теории и истории искусств.
Документы на соискателей будут приниматься комиссией один раз в два года с 1 по 20 апреля, в 2017 году – с 20 по 30 ноября.
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