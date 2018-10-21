В Башкирии ищут родственников снохи Мажита Гафури

Активная общественница Эльза Маулимшина обратилась к интернет-аудиории с просьбой помочь в поисках турецких родственников Розы Гусмановны Гафури (Лукмановой), которая была женой сына классика советской башкирской и татарской литературы Мажита Гафури.

По ее словам, в Уфе в семейном архиве потомков знаменитого литератора - Люции Музакировны Камаевой-Гафури сохранились старинные фотографии, на которых изображена родная сестра Розы Гафури - Фатима Гусмановна Лукманова с детьми и мужем.

Роза и Фатима — дочери уфимского купца первой гильдии, торговца мукой и владельца нескольких мельниц Гусмана Лукманова. До настоящего времени в прекрасном состоянии в Уфе на улице Зенцова, 61 сохранился двухэтажный особняк из красного кирпича, в котором Гусман Лукманов проживал со своей большой семьей.

История приобретения этого дома заслуживает отдельного внимания, ведь Гусман Лукманов приобрел этот особняк у вдовы купца Винокурова, а после приобретения дома оставил проживать в нем вдову с детьми, выделив для них несколько комнат, а также помогал этим детям с получением классического образования. В настоящее время кирпичный двухэтажный особняк является объектом культурного наследия регионального значения, находится под государственной охраной как памятник архитектуры и истории «Дом жилой Винокурова. 1900-е гг.». После революции Гусман Лукманов подарил особняк городу для открытия детского сада. 24 марта 1918 г. в особняке состоялось открытие детского сада №19, который функционирует в нем и по настоящее время.

Выйдя замуж, Фатима Гусмановна уехала с мужем Сабиром эфенди Юнусовым в Турцию, откуда поддерживала связь с семьей Розы и Анвара Гафури до 1941 года, обмениваясь письмами, фотографиями и посылками. В дальнейшем почтовая связь между сестрами Фатимой и Розой прервалась, а в годы советской власти восстановить ее уже не удалось.

Из сохранившихся надписей на фотографиях нам удалось установить, что мужа Фатимы звали Сабир эфенди Юнусов. Старшего сына их звали Шамиль, на одной из фотографий, датированной 28 сентября 1917 года, ему 6,5 месяцев.

Роза Гусмановна Гафури (Лукманова) вместе с мужем Анваром Мазитовичем воспитали двух сыновей: Раифа и Халита.

Потомки Мажита Гафури и Гусмана Лукманова, в частности Люция Камаева Люция Музакировна Камаева-Гафури со своим сыном Мирсаитом (правнуком Мажита Гафури и Гусмана Лукманова, внуком Розы Гусмановны) неоднократно пытались найти родственников через посольство Турции в России, однако их поиски не увенчались успехом.