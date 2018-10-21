Наш на все 100: В Уфе прошли празднования 99-летия со дня рождения Мустая Карима

Мустай для каждого и всех

По традиции, главные празднования в честь дня рождения Мустая Карима начались в исторической части башкирской столицы, у памятника народного поэта, на улице, носящей его имя. Здесь он долгое время жил, отсюда ушел на фронт.

Несмотря на дождь, почтить память любимого поэта пришли десятки горожан, видные общественные деятели культуры и искусства, чиновники, писатели, студенты и школьники. Среди почетных гостей - члены семьи Мустая Карима и те, кто знал его и работал в одно время: чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской республики в России Полад Бюльбюль оглы, советник при ректорате Кыргызского национального университета Калнур Ормушев, лауреат госпремии РФ и премии Г. Тукая Ринат Харисов. Каждого из них связывает своя история с Мустаем.

Гостей приветствовала Альфия Мустаевна, дочь поэта, которая поделилась со зрителями любопытной закономерностью:

- Папы с нами нет, но мы все ближе и ближе к нему. Это делает всех нас, его друзей, его близких, поклонников его таланта, ближе. Спасибо вам за любовь к Мустаю Кариму. 99 лет - красивая цифра. С сегодняшнего дня начинается столетие со дня рождения нашего Мустая. Я очень хочу, чтобы через год мы здесь на этом дорогом для нас месте, у памятника Мустая Кариму, мы встретились с вами вновь.

О своем особенном отношении к выдающемуся земляку рассказал и врио главы республики Радий Хабиров.

- У каждого из нас в сердце свой Мустай Карим. Мне он по-особенному дорог. Так сложилось, что я имел счастье жить рядом с ним, работать рядом с ним, быть с ним в доверительных, настоящих, мужских, я бы сказал, отношениях. Мне посчастливилось с ним общаться, слышать его измышления о том, что такое хорошо и что такое плохо. Мустай агай был всегда рядом с народом. Это был на самом деле бесстрашный человек. При этом - невероятно интеллигентный и деликатный. Наверное, настоящие и сильные люди и бывают такими. Я хотел вас всех сегодня поздравить - с днем рождения нашего земляка. Мустай агай, с днем рождения.

О том, как чтят имя Мустая в Беларуси, рассказал Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота:

- Мустай Карим - гордость башкирского, российского, советского народа. Когда я упомянул в разговоре с министром информации Беларуси Александром Карлюкевичем имя Мустая Карима, он расцвел и сказал, что знал его лично и это был замечательный человек. Оказывается, он был журналистом и был последним, кто брал у Мустая интервью незадолго до кончины, - заявил Рапота и добавил, что в Беларуси в настоящее время готовится к изданию книга произведений Мустая Карима.

Готовится к изданию и книга стихотворений поэта на киргизском языке. Об этом рассказал Калнур Ормушев.

Среди почетных гостей, пожалуй, особенную роль занял Полад Бюльбюль-оглы, легендарный эстрадный певец, композитор, заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР. Зрители самых разных возрастов буквально окружили его, пытаясь заполучить фотографию или автограф артиста.

Фото: Сергей Словохотов.

- Хочу передать вам горячий привет от Азербайджана, в котором очень любят Мустая и в котором у него так много друзей. Вы знаете, есть люди, которые представляют свой народ, свою нацию. И таким человеком был Мустай Карим. Он вошел в число выдающихся представителей Советского Союза: как Чингиз Айтматов, Расул Гамзатов… Это были люди, которые представляли огромную державу. И не только как творческие люди, но и как депутаты, государственные и общественные деятели. Мне очень приятно, что в Башкортостане так чтят память выдающегося земляка.

Игра в долгую

В прошлом году, на праздновании 98-летия Мустая Карима, в Башкирском государственном университете открылась творческая мастерская имени Мустая Карима - Центра по изучению башкирского языка и литературы. По замыслу инициаторов проекта Фонда имени Мустая Карима, мастерская должна была стать площадкой по изучению башкирского литературного языка, творчества башкирских поэтов, писателей, - как классических, так и современных. Теперь здесь проходят открытые лекции, круглые столы, мастер-классы, пресс-конференции. И сегодня здесь чествовали обладательницу гранта Фонда имени Мустая Карима. В этом году ею стала третьекурсница факультета башкирской филологии и журналистики Диана Вакилова.

Студентка призналась, что награда ее одновременно обрадовала и стала для нее полной неожиданностью:

- Я понимаю, что теперь несу огромную ответственность перед именем Мустая Карима, его творчеством.

Девушка рассказала, что на полученный грант планирует написать еще несколько исследовательских работ и на их основе выпустить книгу.

Учредитель Фонда Мустая Карима, внук народного поэта, Тимербулат Каримов выразил надежду, что в будущем количество и качество грантообладателей будет только расти:

- Чем их больше, тем отраднее и системнее будет работа. Любой интеллектуальный труд, которым занимаются наши студенты и преподаватели – это игра в долгую. Наш фонд не так давно поддержал идею возрождения переводческого факультета в Литинстуте Горького. Башкирские студенты стали первыми среди регионов страны. И нам бы очень хотелось, чтобы как можно больше молодых людей из Башкортостана получали возможность учиться в Москве и заниматься продвижением башкирского языка и литературы, - рассказал Тимербулат Каримов.

Он также и сообщил о скором выходе в свет книги «Мустай. Интервью, которого нет» в Уфе и в Башкирии. Книгу, составленную из высказываний, отрывков из произведений поэта, высоко оценили на Международной выставке в Москве. Ее намерены презентовать уже в этом году.

- Пользуясь случаем, хочу обратить на это внимание общественности. Нет задачи сделать это таким коммерческим продуктом.

Когда речь зашла о недавнем разговоре с Радием Хабировым, Тимербулат Каримов поделился личным:

- В самое тяжелое время, когда с нами не стало Мустая Карима, Радий Фаритович помогал нашей семье. Мы это помним и ценим. В беседе с ним мы говорили о творческих инициативах фонда, в частности, планах благоустройства родной деревни Кляшево. В нем мы хотим создать общественное пространство к столетию Мустая Карима.

Луна и листопад

Завершились праздничные мероприятия в Русском драматическом театре, куда высокие гости вместе со зрителями пришли посмотреть премьеру обновленной версии спектакля «Луна и листопад». Символично, что постановка по повести Мустая Карима «Помилование» вернулась на сцену театра в день его рождения.

Впервые «Луну и листопад» показали зрителям в 2006 году. Авторами инсценировки повести стали сын писателя Ильгиз Каримов и поэт Айдар Хусаинов. Спектакль шёл на сцене театра с 2006 по 2013 годы, а также в сезоне 2014-2015. В преддверии 100-летия Мустая Карима постановка вновь вошла в репертуар – уже с обновлённым актёрским составом.

В фойе театра руководитель региона осмотрел выставку фотографий Мустая Карима. В экспозицию вошли более 60 снимков писателя разных лет, в том числе из его семейного архива.