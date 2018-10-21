Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
Наш на все 100: В Уфе прошли празднования 99-летия со дня рождения Мустая Карима
Сюжеты:
Третий секторВыборы-2018Болеем за наших
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
3257

Наш на все 100: В Уфе прошли празднования 99-летия со дня рождения Мустая Карима

Сегодня, 10:25КультураНадежда ВалитоваФото: Сергей Словохотов.
Читайте
также
Экскурсия без гида и познавательных целей: В Уфе появились такие «газельки»
«Это не про нас»: В Уфе «дело о траве» показало истинное отношение чиновников к людям
Радий Хабиров сообщил, что взялся за медицину всерьез и надолго