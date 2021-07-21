О чем расскажет новый сезон сериала Миллиарды

Любители просмотра сериалов активно следят за обновлениями и продолжениями полюбившихся произведений в мире кинематографии. В киностудии, наоборот, следят за предпочтениями зрителей и их реакцией. Вскоре особо востребованные произведения находят свое продолжение в новых сезонах.

О сериале Исключением не стал драматический сериал Миллиарды https://www.ivi.ru/watch/milliardyi, который набрал миллионы просмотров. Он просто нуждается в продолжении. Стоит отметить, что сериал создан на основе реальных событий и в жизни имеет свои прототипы. Создатели решили, что ситуация актуальная, поэтому зритель обязательно должен о ней узнать. В основе сериала лежит противостояние двух диаметрально противоположных личностей на поприще мира огромных денег. О сюжете С одной стороны – миллиардер Бобби Аксельрод, который постоянно прокручивает деньги, взятые у инвесторов. Несмотря на то, что сделки очень рискованные, прибыль от них просто колоссальная. При этом Аксельрод не только удачливый в бизнесе, ему везет во всем. Он не обделен вниманием красивых женщин, имеет большое количество друзей, которые им гордятся. Этот человек добился очень многого сам, благодаря своему труду и не меньшей мере удачливости. Чего стоит только тот факт, что после падения небоскребов-близнецов 11 сентября из всех сотрудников офиса посчастливилось выжить ему одному. Не забывая о своих погибших коллегах, он постоянно помогает их семьям, да и просто занимается благотворительностью. Казалось бы, со всех сторон абсолютно позитивный персонаж. С другой стороны выступает прокурор Чак Роадс, который совсем не верит в честность и благородство миллиардера. Он долгое время присматривается к Аксельроду с надеждой раскрыть темные стороны его деятельности, уличить в махинациях, да и что говорить, проведенное расследование может удачно повлиять на развитие карьеры самого прокурора. К тому же по стечению обстоятельств миллиардером заинтересовалась и Комиссия по ценным бумагам, заподозрив его в получении и применении инсайдерской информации, что тоже на руку прокурору. В новом сезоне финансовые и политические махинации всех сторон получат новое развитие. О том, кто выйдет победителем из данной схватки, можно будет узнать, посмотрев все серии нового сезона сериала. Материал подготовлен при помощи онлайн-кинотеатра ivi.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter