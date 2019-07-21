Группа LUMEN из Уфы запишет саундтрек к комиксу «Бэтмен»

Как сообщает ТАСС, одна из самых известных рок-групп страны из Уфы во главе с солистом Рустемом Булатовым запишет саундтрек к новому, официальному российскому изданию знаменитого комикса о супергерое Бэтмене. Выйдет он уже этой осенью. Музыкант сообщил об этом на пресс-конференции фестиваля «Нашествие», который проходит в эти выходные в селе Большое Завидово в Тверской области.

По словам Рустема Булатова, идея принадлежит издательству, которое и выпускает комикс. Это будет первое официальное издание серии комиксов про легендарного супергероя, посвященное одной истории под названием «Металл». В подарочном коллекционном издании к комиксу будет прикреплен CD-альбом.

- Мы уже сочинили одну песню. Это очень простая история об очень понятных вещах, - пояснил музыкант.