Модель Ирина Шейк рассказала, что в детстве хотела стать журналисткой
По ее воспоминаниям, раньше она была полнее, из-за чего ей отказывали в участии в конкурсах.
Известная модель, бывшая подруга Криштиану Роналду и нынешняя спутница голливудского актера Бредли Купера, наша землячка Ирина Шейк поделилась в своем интервью изданию ES Magazin некоторыми интересными воспоминаниями. Об этом рассказывает «Российская газета».
Например, о том, что, будучи еще совсем молодой (Ирине сейчас 32 года), она мечтала стать журналисткой.
А путь на мировые подиумы и к славе был достаточно тернист, потому что девушка, скажем так, не очень вписывалась в стандарты красоты, то есть, не была сильно худосочной. По этой причине Ирине часто отказывали в участии в мероприятиях.
В результате Ирине приходилось частенько ютиться в тесноте и даже голодать. Последнее не только чтобы похудеть, но и в связи с некоторыми финансовыми неудачами на первых порах. Но к счастью, те тяжелые времена в жизни Ирины закончились.