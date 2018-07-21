Модель Ирина Шейк рассказала, что в детстве хотела стать журналисткой

Известная модель, бывшая подруга Криштиану Роналду и нынешняя спутница голливудского актера Бредли Купера, наша землячка Ирина Шейк поделилась в своем интервью изданию ES Magazin некоторыми интересными воспоминаниями. Об этом рассказывает «Российская газета».

Например, о том, что, будучи еще совсем молодой (Ирине сейчас 32 года), она мечтала стать журналисткой.

А путь на мировые подиумы и к славе был достаточно тернист, потому что девушка, скажем так, не очень вписывалась в стандарты красоты, то есть, не была сильно худосочной. По этой причине Ирине часто отказывали в участии в мероприятиях.