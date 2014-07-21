Цвет башкирской молодежи на Селигере отравили просроченными макаронами

По словам девушки, в лагере их накормили солянкой, макаронами и компотом. Позже выяснилось, что испорченные продукты достались форумчанам в наследство от предыдущей смены. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. К счастью, у большинства молодежных лидеров оказались крепкие желудки, и их состояние быстро стабилизировалось.