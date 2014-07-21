Цвет башкирской молодежи на Селигере отравили просроченными макаронами
21 июля 2014, 14:46Культура
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Массовое отправление некачественными макаронами омрачило открытие молодежного форума «Селигер». В числе пострадавших оказалось и пятеро ребят из Башкирии. Всего же жертвами отравления стали 142 молодых активиста, 34 из них госпитализированы в Осташковскую районную больницу, в том числе Анастасия Козлова из Ишимбая и Рамиля Исхакова из Нефтекамска. Настя находится в палате интенсивной терапии, а Рамилю выписывают.
По словам девушки, в лагере их накормили солянкой, макаронами и компотом. Позже выяснилось, что испорченные продукты достались форумчанам в наследство от предыдущей смены. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. К счастью, у большинства молодежных лидеров оказались крепкие желудки, и их состояние быстро стабилизировалось.
Теперь в отношении сотрудников пищеблока, угостивших ребят отравой, будет заведено дело, тем более что состояние троих селигеровцев остается критическим.
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