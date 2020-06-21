«Не стреляй»: уфимская рок-группа Lumen записала трибьют к юбилею ДДТ
Сегодня, 14:23КультураНадежда ВалитоваФото: https://www.nta-nn.ru/
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19 июня на всех цифровых площадках появится песня для трибьюта группе ДДТ.
Об этом сообщается во всех официальных сообществах группы в социальных сетях. Песня доступна на разных площадках и приурочена к 40-летию группы ДДТ, которая легендарная группа отмечает в этом году.
В рамках проекта «Территория ДДТ» музыканты Lumen записали кавер на песню «Не стреляй!», которая, кстати, впервые была исполнена и записана именно в Уфе.
«Мы согласились на это, не задумываясь ни секунды, так как были уверены, что в творчестве ДДТ сможем легко найти композицию, которая окажется созвучна тому, что мы сами думаем и переживаем», — рассказывает вокалист Lumen Тэм Булатов.
Музыкант также отметил, что 17 июля Lumen выпустит свой новый альбом «Покажи Солнце». В нем будет 12 песен.
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