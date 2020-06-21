«Не стреляй»: уфимская рок-группа Lumen записала трибьют к юбилею ДДТ

Об этом сообщается во всех официальных сообществах группы в социальных сетях. Песня доступна на разных площадках и приурочена к 40-летию группы ДДТ, которая легендарная группа отмечает в этом году.

В рамках проекта «Территория ДДТ» музыканты Lumen записали кавер на песню «Не стреляй!», которая, кстати, впервые была исполнена и записана именно в Уфе.

«Мы согласились на это, не задумываясь ни секунды, так как были уверены, что в творчестве ДДТ сможем легко найти композицию, которая окажется созвучна тому, что мы сами думаем и переживаем», — рассказывает вокалист Lumen Тэм Булатов.