В Татарстане не нашли нищую деревню для сериала «Зулейха открывает глаза»

Стало известно, в каких местах пройдут съемки сериала «Зулейха открывает глаза» по нашумевшему одноименному роману Гузель Яхиной. Об этом сообщило издание «Бизнес-Онлайн».

Съемки ориентировочно начнутся в августе текущего года. Сибирские пейзажи и Каму в роли Ангары будут снимать в Лаишевском и, возможно, Чистопольском районах Татарстана. Планируется для съемок построить гигантские декорации спецпоселения Семрук, куда попадает главная героиня книги.

- Для нас главный кастинговый успех - если Кама справится с ролью Ангары, а она с ней должна справиться, - рассказала руководитель дирекции казанского форума «Время кино» Альбина Нафикова.

При этом, как выяснилось, у съемочной группы возникла проблема – нищую татарскую деревню найти так и не удалось, поскольку «все оказалось покрашено и отделано». По этой причине и было принято решение строить декорации, которые впоследствии вполне могут быть использованы для съемок других фильмов или программ.

Исполнительный продюсер проекта Илья Папернов уже вполне официально подтвердил, что главную роль может сыграть только Чулпан Хаматова и никто кроме нее.