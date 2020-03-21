Денис Мацуев онлайн: Культура.РФ запустила бесплатные прямые трансляции концертов
21 марта, 10:53КультураАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
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20 марта Московская филармония начала прямые трансляции концертов из концертного зала имени П. И. Чайковского.
Инициативу поддержали ведущие российские музыканты, музыковеды и ведущие концертов классической музыки Артём Варгафтик и Ярослав Тимофеев.
Первым выступлением в этом цикле стал концерт пианиста Дениса Мацуева, в котором также приняли участие Андрей Иванов (контрабас) и Александр Зингер (ударные). В программе — цикл Петра Чайковского «Времена года» и джазовые композиции.
Расписание всех культурных трансляций можно найти по ссылке https://www.culture.ru/s/streaming
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