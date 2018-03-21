Уроженец Башкирии нашел курай на Курилах и использовал его по назначению
Сегодня, 11:30КультураТатьяна МайороваФото: Youtube.com
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Изготовив национальный музыкальный инструмент, он сыграл на нем башкирскую мелодию.
В соцсетях появился видеоролик, запечатлевший исполнение башкирской мелодии на курае.
Как выяснилось, музыканта зовут Ильшат Зинатуллин. Волею судьбы оказавшись на курильском острове Кунашир, он к своему изумлению обнаружил там вдруг цветок курая.
Из его стебля со знанием дела молодой человек изготовил одноименный музыкальный инструмент и порадовал своих курильских знакомых исполнением задушевной башкирской мелодии на берегу Охотского моря.
За четыре дня видеоролик в соцсетях уже посмотрели больше 24 тысяч пользователей.
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