Уроженец Башкирии нашел курай на Курилах и использовал его по назначению

В соцсетях появился видеоролик, запечатлевший исполнение башкирской мелодии на курае.

Как выяснилось, музыканта зовут Ильшат Зинатуллин. Волею судьбы оказавшись на курильском острове Кунашир, он к своему изумлению обнаружил там вдруг цветок курая.

Из его стебля со знанием дела молодой человек изготовил одноименный музыкальный инструмент и порадовал своих курильских знакомых исполнением задушевной башкирской мелодии на берегу Охотского моря.

За четыре дня видеоролик в соцсетях уже посмотрели больше 24 тысяч пользователей.