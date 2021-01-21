В Башкирию привлечено 279 миллионов рублей на развитие культуры в 2021 году

В Башкирию привлечено 279 миллионов рублей на развитие культуры в 2021 году

Вчера, 15:15КультураАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Сегодня прошел брифинг по итогам деятельности в сфере культуры и СМИ Башкирии в 2020 году, который провёл вице-премьер Азат Бадранов.

Заместитель премьер-министра сообщил, что сфера культуры выстояла достойно в период пандемии коронавируса, смогла перевести работу в новый форма. В 2020 году для финансирования данной области было привлечено 355 миллионов рублей, из которых 219,5 миллиона рублей — в рамках нацпроекта «Культура», что в 1,8 раз больше, чем в 2019 году. На этот год республика планирует направит 279 миллионов рублей, однако на текущий момент эта сумма не окончательная.

Азат Бадранов также рассказал, что в 2020 году выросла зарплата сотрудников культурной сферы. Если в 2019 году показатель составил 32 240 рублей, то в прошлом году — 33,3 тысячи рублей. Прогнозируется, что зарплата в 2021 году не снизится.

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