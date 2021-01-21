В Башкирию привлечено 279 миллионов рублей на развитие культуры в 2021 году

Заместитель премьер-министра сообщил, что сфера культуры выстояла достойно в период пандемии коронавируса, смогла перевести работу в новый форма. В 2020 году для финансирования данной области было привлечено 355 миллионов рублей, из которых 219,5 миллиона рублей — в рамках нацпроекта «Культура», что в 1,8 раз больше, чем в 2019 году. На этот год республика планирует направит 279 миллионов рублей, однако на текущий момент эта сумма не окончательная.