«Круче Евровидения»: Радий Хабиров пригласил всех летом на «Фольклориаду» в Башкирии

Крупнейший фестиваль, посвященный фольклору разных стран и регионов мира, пройдет впервые в нашей стране. Встречать около трех тысяч артистов из более чем 80 стран будут в нашей республике. Праздничные мероприятия пройдут на 72 площадках – в том числе, разумеется, и в Уфе.

Глава республики Радий Хабиров поделился со своими подписчиками в социальных сетях радостной новостью и сравнил Фольклориаду с «Евровидением», попутно пригласив москвичей и казанцев (а также жителей других регионов страны)желающих на большой праздник и призвав уже начать бронировать гостиницы.

«Она проводится впервые в России! Это будет самая масштабная по числу делегаций Фольклориада за всю историю её проведения. Для сравнения, за все годы «Евровидения» в нём приняли участие 52 страны, одномоментно – ещё меньше. Я очень горжусь, что местом притяжения таких же единомышленников, как и мы, со всех концов света, станет именно наша Башкирия. Фольклориада охватит всю республику. Такой международный праздник на родной земле пропустить нельзя! Москвичи, казанцы и жители других прекрасных городов – бронируйте гостиницы».

Говоря о проведении масштабного мероприятия, Радий Хабиров особо отметил важность соблюдения всех норм безопасности, организации насыщенной культурной программы, приведения в порядок места проживания гостей.

Напомним, первая Фольклориада состоялась в 1996 году в Нидерландах. Тогда в ней приняли участие артисты из 51 стран. В 2000 году свое народное творчество представили жители разных стран мира в Японии, в 2004-м – в Венгрии. Решение о том, что Уфа станет в 2020 году столицей Всемирной Фольклориады, было принято еще в 2015 году на Всемирной ассамблее международного совета организаций фольклорных фестивалей и традиционного искусства (CIOFF) при ЮНЕСКО в г.Арекуипа (Перу).

Всемирный фестиваль проходит каждые четыре года. В мероприятии принимают участие национальные секции 68 государств, входящих в CIOFF. Всего в организацию входят 111 стран.