В Уфе сегодня почтили память народного поэта Мустая Карима

В торжественной церемонии приняли участие члены семьи Мустая Карима, госсекретарь Союзного Государства Григорий Рапота, Чрезвычайный уполномоченный посол Азербайджанской Республики в Росии Полад Бюльбюль оглы, советник при ректорате Кыргызского национального университета Калнур Ормушев, деятели культуры России и Башкирии.

- У каждого из нас в сердце свой Мустай Карим, - сказал Радий Хабиров. -

Мне он особенно дорог. Так сложилось, что я имел счастье жить рядом с ним, работать с ним, быть с ним в доверительных, настоящих, я бы сказал, мужских отношениях. Мне посчастливилось общаться с ним, слушать его размышления о том, что такое хорошо и что такое плохо, о любимом народе. Я хорошо знаю все его переживания.

- Во все времена Мостай ағай был со своим народом, - отметил глава региона. - Это был на самом деле бесстрашный человек, при этом – невероятно интеллигентный и деликатный. Наверное, настоящие сильные люди и бывают такими.

- Папы давно нет с нами, но мы с вами всё ближе к нему, и он объединяет нас – его близких, друзей, почитателей его таланта. Спасибо вам всем за любовь к Мустаю Кариму, – сказала дочь народного поэта Альфия Каримова. – С сегодняшнего дня начинается столетний год со дня его рождения.

Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота сообщил, что в Минске готовится к печати книга Мустая Карима в переводе на белорусский язык.

Министр культуры России Владимир Мединский прислал приветственную телеграмму, в которой отметил, что имя Мустая Карима «навсегда вписано в историю культуры нашей страны, а произведения вошли в золотой фонд отечественной литературы, принеся автору всеобщее признание и уважение».