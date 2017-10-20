Тимербулат Каримов: «Мустай нам помогает на каждом шагу»

20 октября 2019 года страна и республика отмечает столетие со дня рождения Народного поэта Башкортостана, писателя и драматурга Мустая Карима. Сегодня, в день 98-летия любимого классика отечественной литературы - дан старт событиям, связанным с его именем. О них - в интервью внука поэта Тимербулата Каримова.

Тимербулат Олегович, расскажите, какие мероприятия будут проводиться в связи с предстоящей большой датой?

Безусловно, 100-летие Мустая, которое отмечается в октябре 2019 года и столетие Башкортостана, которое отмечается в марте того же года связаны неразрывно. Раньше было принято говорить, что Мустай - ровесник нашей республики. Мы сделаем все возможное, чтобы эту двойную важную для республики и страны дату наполнить глубоким содержанием. Мы должны за два года раскрыть для нового поколения образ великого мыслителя и наставника, сделав это на достойном его памяти уровне. Перечень мероприятий большой, он утвержден на уровне правительства, сейчас нет смысла его полностью пересказывать, всё увидите сами.

Мустай Карим за письменным столом в рабочем кабинете Фото: Mustai.ru

Тогда расскажите о логике, по которой спланированы и будут реализовываться.

Расскажу о содержании, которое мы будем вкладывать в эти события. Формируя планы как на ближайшие два года, так и последующие.

Мы опираемся на грани личности самого Мустая, который постоянно незримо присутствует в нашей жизни, помогает нам на каждом шагу.Тимербулат Каримов

Начну с базовой, инфраструктурной составляющей - культуры чтения. Литература не может существовать без читателей. Сейчас классические формы потребления литературы переживают «цифровой кризис». Но это не значит, что книга ушла куда-то в тень. Нельзя человека насильно привести в библиотеку, заставить его читать, стать книголюбом принудительно, да это и не нужно никому. Новое поколение приобщается к слову через новые носители, формируется новая, продвинутая культура чтения. Мы этот цифровой «вызов» принимаем, поэтому помимо привычных форм популяризации традиционной книги, издания новых книг, конференций, конкурсов, создания «мустаевских полок» в популярных книжных магазинах и библиотеках, мы будем внедрять интерактивные форматы - электронные книги, аудиокниги, обучающие программы. Читающих людей не становится меньше, просто время ускорилось, информации стало больше, и книги Мустая должны быть доступны в новых форматах. В планах - съемки художественного фильма по книге «Беҙҙең өйҙең йәме» («Радость нашего дома»).

Как я понимаю, Мустай очень бережно и внимательно относился к молодым талантливым людям, поощрял их к самореализации, поддерживал их...

Победители конкурса переводчиков получили награды Фонда имени Мустая Карима Фото: Раиф Бадыков

Да. Это направление деятельности мы для себя называем "Вдохновение". Мустай Карим дал путёвку в жизнь многим одаренным людям, литераторам. Кого-то он поддерживал делом, работая в союзах писателей СССР, РСФСР и Башкортостана. Кому-то, для того, чтобы раскрыть свой писательский дар, хватало беседы с Мустаем, доброго, вдохновляющего и направляющего слова, его доброй улыбки, похвалы. На кого-то повлияли его произведения. Именно этим подходом мы руководствуемся, организовывая грантовую деятельность, побуждая молодых талантливых людей к творчеству. Башкирской литературе, башкирскому языку, для того, чтобы они развивались, нужны новые молодые талантливые люди. Культура башкирского народа. Особая наша обязанность - открыть для широкой отечественной и мировой аудитории сокровищницу башкирской литературы. В этом году, после длительного перерыва, при нашем участии в Литературном институте имени Горького возобновила свою деятельность башкирская группа переводчиков. Ребята из Башкортостана прошли сложный творческий конкурс, поехали в Москву учиться. Думаю, что мы таким образом продолжаем дело Мустая - выявление, поощрение одаренных ребят.

Тут двойной эффект - получается, что с помощью культурных кодов, заложенных в национальных литературах, Фонд имени Мустая Карима занимается укреплением дружбы между народами нашей великой Родины, раскрытием для людей разных национальностей духовного богатства соседей по стране.

Природа Кыргызстана Фото: Шамиль Валеев

Да, дружба - это очень важно. Сам Мустай умел очень хорошо дружить - мы и сейчас практически ежедневно общаемся уже с потомками его коллег по писательскому цеху, друзей, живущими в разных концах России и Содружества. Сейчас мы чувствуем запрос на «мустаевский» язык между народами, которая скрепляет нашу страну. Недавно поступило обращение из Кыргызстана - там хорошо знают Мустая Карима, чтут его память, как писателя и как друга Чингиза Айтматова, духовного отца кыргызского народа. Там возникла идея увековечить имена «большой пятерки» - Чингиза Айтматова, Расула Гамзатова, Мустая Карима, Кайсына Кулиева, Давида Кугультинова - природные объекты - горы. Нам было очень приятно получить из Бишкека эту весточку - дед был очень дружен с Чингизом Айтматовым, и мы надеемся, что этот проект будет реализован там. И если у Мустая появится тезка-гора в братском Кыргызстане, мы обязательно поедем её навестить.

Чингиз Айтматов, Мустай Карим и Расул Гамзатов в редакции газеты "Известия" Фото: Mustai.ru

А как будет раскрываться образ молодого лейтенанта Каримова, связиста, пробитым вражеским осколком документами, когда он получил тяжелое ранение - я его помню с детства, как и стихи военной поры...

Курсант М.С.Каримов

Комсомольский билет лейтенанта Мустафы Каримова, пробитый осколком в 1942 году - это не метафора, и не художественный образ, это реальное, обагрённое кровью свидетельство его личного воинского подвига и любви к Родине. Этой весной, в День Победы, молодой курсант-связист Каримов присоединился к шествию Бессмертного полка Башкортостана на главной площади Уфы со своими стихами-обращением «Товарищи, я ухожу на фронт!». Мы думаем, что его портрет военного времени займет достойное место на стене одного из уфимских домов наряду с образом маршала Жукова, дважды героя Мусы Гареева, снайпера Натальи Ковшовой. Это - сравнительно новый городской формат патриотического плаката, понятный всем поколениям, особенно молодому.

Патриотизм, любовь к нашей многонациональной Родине предполагает и трепетное отношение к своим корням, родному языку. В Башкортостане этим летом развернулась широкая общественная дискуссия о судьбе башкирского языка. Каково Ваше мнение по этому поводу?

Мустай Карим за работой Фото: Mustai.ru

Уверен - на вопрос о башкирском языке, на вопрос о языке Мустая нужно отвечать делами, а не лозунгами. Башкирский язык, языки других народов нашей страны - перед вызовом, перед «цифровым вызовом», под натиском глобализации. Башкирский язык нуждается в поддержке, и сейчас уже ясно, что одним только административным путем его не защитить.

Я хорошо понимаю тех, кто беспокоится за судьбу башкирского языка и сам за него переживаю. И поэтому через фонд занимаюсь поддержкой и развитием моего родного языка, языка Мустая Карима.

В главном корпусе Башкирского государственного университета открывается творческая мастерская имени Мустая Карима. Мы постарались оборудовать её по последнему слову техники и будем наполнять контентом. Я надеюсь, что мастерская станет центром притяжения для творческой молодежи, которая тянется к слову, чтобы на её базе сформировалась фабрика мысли по развитию живого современного литературного башкирского языка. Творческая мастерская или центр предназначен для проведения мастер-классов, круглых столов, презентаций, публичных лекций, связанных с литературой, поэзией, переводами. Мы будем приглашать выдающихся филологов, литераторов для того, чтобы молодежь Башкортостана могла пообщаться с ними. Здесь же будет формироваться мультимедийный архив материалов, связанных с Мустаем Каримом, оцифрованные фото, видео, электронные тексты его произведений. Мы надеемся, что в ходе научных диспутов в мастерской имени Мустая, появятся новые, нестандартные подходы к преподаванию башкирского языка и литературы, выявятся новые имена, авторы учебников, методик, которые дадут новый импульс преподаванию башкирского языка как самим носителям языка, так и тем ребятам, для кого он не является родным.

Сегодня же открывается мемориальная доска Мустая Карима на главном корпусе Башкирского государственного университета...

Да, с этого дня, каждое утро, студентов, спешащих на лекции, будет встречать их самый известный выпускник главного вуза республики. Он отлит в художественной бронзе в мастерской Андрея Николаевича Ковальчука, который ради этой работы приостановил ряд других своих проектов. Я предлагаю уфимцам прийти и познакомиться с работой скульптора, который представил новый образ - молодого Мустая-выпускника, ровесника нынешних студентов.

И последний вопрос, конечно, о будущем. Каким вы видите образ будущего башкирской культуры, не ограничиваясь задачами ближайших двух лет?