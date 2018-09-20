26 сентября с уникальным шоу «Новое и лучшее» в Уфе выступит группа «На-На», сообщает Kiwamarket.com.

Концерт пройдет в музыкальном ресторане «MusicHall27».

Группа «На-На» держится в шоу-бизнесе уже 30 лет. За это время не только сменились участники состава, но и были многочисленные эксперименты с репертуаром, звуком и аранжировками.