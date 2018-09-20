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В текущем году группа записывает новые модные и современные песни.
26 сентября с уникальным шоу «Новое и лучшее» в Уфе выступит группа «На-На», сообщает Kiwamarket.com.
Концерт пройдет в музыкальном ресторане «MusicHall27».
Группа «На-На» держится в шоу-бизнесе уже 30 лет. За это время не только сменились участники состава, но и были многочисленные эксперименты с репертуаром, звуком и аранжировками.
В текущем году группа записывает новые модные и современные песни, которые соответствуют молодежным трендам. В группе первые солисты все те же Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин, но есть и новые участники – Михаил Игонин и Леонид Семидьянов.
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