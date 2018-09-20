Кавер-проект «Легенды русского рока» собрал и вдохновил Мюзик-холл Уфы

Басист Максим Осадчий

В ходе концерта прозвучали: «Перемен!» и «Спокойная ночь» группы «Кино», «Красное на черном» и «Веретено» группы «АлисА», «Не стреляй!» и «Это всё» ДДТ и другие произведения позднесоветской и российской неофициозной культуры - всего более двадцати.

Эта музыка была исполнена на высоком уровне профессионального звучания и слаженности — группа очень сыгранная, поскольку выступает практически ежедневно уже несколько лет как в развлекательных заведениях, так на корпоративах и свадьбах.

«Публика на трибьют-концерте русского рока не была только ностальгической, половину зала составила молодежь студенческого возраста, которая подпевала почти все песни, заполняемость была заметно выше средней, что обнадеживает тех, кто мечтает о возвращении живой, гитарной рок-музыки в современную аудиокультуру Уфы, — поделился впечатлениями музыкальный критик и популяризатор рока Аркадий Аульский.

— Из-за многолетнего отсутствия в уфимском эфире FM-радиостанции, ориентированной не то, чтобы на тяжелую музыку, джаз или блюз, а на обыкновенный мейнстрим, рокопопс, думающая рок-молодежь расщеплена и ощущает себя из-за особенностей интернета маргиналами-одиночками. Сейчас залы легко собирают энергичные рэперы, чье творчество основано не на музыке, а на ритме, низких частотах, экспериментах с массовым сознанием, протестной программирующей лексике, и эпатаже. Но эти произведения - для тела и мозга, не для души. Очевидный зрительский успех казалось бы несложного по замыслу концерта - вчерашние хиты в исполнении кавер-группы проявил большую потребность в крепкой, честной музыке для души. Музыканты «Непопсы», выбрав этот репертуар, стали на рискованный путь — пабы предпочитают музыку, продающую пиво, а не идеалы добра, справедливости и света. А в один момент музыкантам может стать поперек горла музыка, под которую пляшут».

«Непопса» работает в обычной жизни, как правило, в жанре «дэнс-рока» — так музыканты определили свое звучание и репертуар: они аранжируют эстрадные хиты 90-х (уровня «Иванушки International») в утяжеленном гитарном саунде, оставив их ритмическую структуру в близком и понятном широкой публике танцевальном формате.

Булат Аминов - гитара, Клим Егоров - вокал, гитара Фото: Шамиль Валеев

«Побег из формата» у «Непопсы» начался в связи с появлением в составе музыканта более старшего поколения — гитариста Булата Аминова, ранее отмеченного в составе «ВИА Чаппы» Ильи Тавлиярова, авторского проекта «Дамаск», с которым он выпустил в 2016 году целый альбом авторского материала (редкость для современной Уфы), помог записать альбом и выйти на межрегиональную орбиту рок-группе «Бурелар» («Волки»), работающей на башкирском языке, а также работал с джазовым ансамблем Олега Киреева в Башгосфилармонии.

«У каждого из нас есть своя личная история встречи с рок-музыкой в юности, — рассказал Булат Аминов. — Для кого-то это первая пластинка за 2,50 на стареньком проигрывателе «Radiotechnica», для кого-то это магнитофон «Агидель» с шуршащей кассетой, для меня, подростка в маленьком Ишимбае - первые записи привезенные старшим братом из Уфы, гитара подаренная отцом, первый ВИА во дворце пионеров.

«Мы выхватили идею программы "Легенды русского рока", можно сказать, из воздуха: заметили настальгическую реакция публики на эту музыку, во время своих выступлений. Ещё и фильм "Лето" добавил вдохновения. В гастролях свободное время мы использовали для репетиций. Для нас показалось символичным, что первые репетиции "Легенд" прошли в столице уральского рока - Екатеринбурге. - рассказывает басист Максим Осадчий».

Фото: Шамиль ВАЛЕЕВ

Группа Непопса основана в 2013 году. Средний возраст участников - чуть за тридцать: многие из них в силу демографических причин не застали первые масштабные концерты конца 80-х («Ария», «Кино») в Уфе, для «обслуживания» которых привлекались конная милиция и пожарные автоцистерны с брандспойтами.

барабанщик и менеджер группы Руслан Мухамадиев Фото: Шамиль Валеев, Mkset.ru

Проект «Непопса» за пять лет существования достиг вершины эволюции для региональной кавер-группы, попав в ротацию сети (9 городов ПФО, УрФО и СибФО) ресторанов «Максимиллианс», который организует гастроли в своих заведениях в городах присутствия. Отметим только, что в ротации этой сети регулярно проводит свои концерты в регионах Владимир Кузьмин. Аналогичную гастрольную практику для зарекомендовавших себя групп применяет также, например, межрегиональная сеть пабов «Harat's Irish Pubs» и сетевой бар «Дорогая, я перезвоню...»