Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
Кавер-проект «Легенды русского рока» собрал и вдохновил Мюзик-холл Уфы
Сюжеты:
Третий секторВыборы-2018Болеем за наших
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
1

Кавер-проект «Легенды русского рока» собрал и вдохновил Мюзик-холл Уфы

Вчера, 14:46КультураШамиль ВАЛЕЕВФото: Шамиль ВАЛЕЕВ/ Mkset.ru
Читайте
также
Мама «редкого» ребенка: «С нашим обществом что-то не так»
В Уфе поставлены под сомнение итоги выборов сразу на девяти избирательных участках
Бывший коллега задержанного «золотого» прокурора: он в районе вел себя, как хозяин