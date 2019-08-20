Победитель кинофестиваля «Серебряный Акбузат» получит 1 миллион рублей

Кроме главного приза — гран-при — также будут вручены спецпризы от киностудии «Башкортостан», от уфимской администрации, Всемирного курултая башкир, а также Министерства семьи, труда и соцзащиты РБ. В честь 85-летия Амира Абдразакова учрежден именной спецприз (85 тыс. руб.), который вручит сын режиссера оперный певец Аскар Абдразаков. Спецприз (также 85 тыс. руб.) вручит и супруга врио главы РБ Каринэ Хабирова.

Как отметили организаторы фестиваля, в два раза увеличился состав жюри. Теперь его состав следующий: Сергей Шакуров (Россия), Мона Чобан (Болгария), Гузэль Киреева (Россия), Альгис Арлаускас (Испания), Игорь Петренко (Россия), Флюза Фархшатова (Россия), Сергей Шанович (Россия), Булат Юсупов (Россия). Специальными гостями фестиваля станут режиссер Кшиштоф Занусси (Польша), актер телесериала «Великолепный век» Селим Байрактар (Турция), актер Владимир Вдовиченков (Россия).

Ведущим церемонии открытия кинофестиваля станет актер Даниил Спиваковский, церемонии закрытия — актриса Анастасия Макеева.

— Среди представленных — две сильнейших картины из Якутии «Надо мною солнце не садится» и «Царь-птица». Мировыми премьерами будут индонезийский фильм «Султан Агунг» и литовский фильм «Я спал, когда счастье проходило мимо», российская премьера узбекского фильма «Горячая лепешка» Умида Хамдамова. После «Кинотавра» к нам едет российский фильм «Керосин». Все работы будут показываться с повторами, чтобы зрители смогли посмотреть все фильмы», — рассказала заместитель директора киностудии «Башкортостан» Зухра Буракаева.

Напомним, в конкурсную программу IV Международного кинофестиваля «Серебряный Акбузат» вошли фильмы из Австралии, Азербайджана, Армении, Индии, Китая, Мьянмы, Индонезии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Литвы, Непала, Молдовы, Руанды, Узбекистана, Франции, Южной Кореи. География российских участников охватывает Башкирию, Северную Осетию-Аланию, Хакасию, Чечню, Татарстан, Дагестан, Бурятию, Якутию, Самарскую и Московскую области, Санкт-Петербург и Москву.