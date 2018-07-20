Вышел трейлер финального «Гоголя»

Казаки и ляхи, колдуны и ведьмы, новые герои и финальные разгадки. Александр Петров в образе писателя Николая Гоголя и Олег Меньшиков в роли неподражаемого сыщика Якова Гуро возвращаются на большие экраны в фильме «Гоголь. Страшная месть».

Полный символических деталей постер картины даёт понять, что «Гоголь. Страшная» месть станет эпическим завершением трилогии, созданной по мотивам удивительных произведений и загадочной биографии Николая Гоголя. Основой для третьего фильма стала повесть «Страшная месть» из сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки», а начало трейлера отсылает к событиям XVII века, времени противостояния казаков и поляков. В образе злого колдуна в «Гоголе» впервые появится актёр Рижского русского театра Кирилл Зайцев, прославившийся ролями в спортивной драме «Движение Вверх» и в сериале «Троцкий». А Павел Деревянко предстанет перед зрителями в роли светила русской поэзии, которому в сюжете доверена особая миссия. Все старые и новые герои франшизы встретятся лицом к лицу, чтобы наконец-то выяснить, кто скрывается под маской Чёрного Всадника и убивает девушек Диканьки. Этот ключевой для трилогии образ тоже взят со страниц «Страшной мести» Гоголя.

Валерий Федорович, продюсер:

«Мы понимаем, каково это – ждать финала истории и верить в то, что он не разочарует. В «Страшной мести» всё перевернётся с ног на голову и каждый окажется не тем, кем представлялся. Но мы делаем ставку не только на неожиданные сюжетные ходы. Мы уделили много времени и внимания спецэффектам, чтобы они были одновременно впечатляющими и зрелищными, и, в то же время, органично смотрелись в пространстве картины, выглядели убедительно. В «Страшной мести» будет ещё больше экшена – мы движемся к развязке очень динамично. И конечно, на атмосфере картины не могло не отразиться возвращение Гуро в исполнении Олега Меньшикова, который приносит с собой в фильм нотки чёрного юмора, сарказма и особого обаяния, присущего только этому выдающемуся актёру».

«Гоголь» - один из главных отечественных кассовых хитов последних лет. Два первых фильма франшизы в кинотеатрах России и СНГ посмотрели порядка 4 млн зрителей. «Гоголь» собрал в кинотеатрах около 1 миллиарда рублей и установил несколько кассовых рекордов. На VI церемонии вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения России (АПКиТ) «Гоголь» был удостоен специального приза за вклад в развитие индустрии телевизионного кино с формулировкой «За успешный кинопрокат телесериала».

Проект «Гоголь» заметили не только в России. Как первый в истории телесериал, вышедший в широкий кинопрокат, он был представлен на международном рынке MIPCOM в Каннах и на конференции международной ассоциации промоутеров, маркетологов и дизайнеров в сфере вещания и мультимедиа PromaxBDA в Риме. Кроме того, «Гоголь» стал лауреатом ряда международных фестивалей. Проект завоевал приз зрительских симпатий фестиваля биографического кино Biografilm в Болонье (Италия). Режиссёр Джон Ву («Миссия невыполнима 2», «Без лица») назвал «Гоголь» лучшим иностранным проектом на международном фестивале нестандартного кино и фильмов новых форматов The Indie Gathering International Film Festival в США. «Гоголь» также стал обладателем премии за выдающийся кинематографический уровень Award of Excellence на американском фестивале Accolade Global Film Competition с формулировкой «за захватывающую сюжетную линию, прекрасную операторскую работу и невероятно достоверные спецэффекты». Кроме того, саундтрек к «Гоголю», сочинённый российским композитором Райаном Оттером, был отмечен международной американской премией Global Music Awards.

Гоголь. Страшная месть

Две сотни лет назад малороссийские хутора разоряла шайка нехристей-ляхов во главе с могущественным колдуном. С тех пор рыщет в окрестностях Диканьки неизвестный Чёрный Всадник, ловит молодых девушек и жестоко расправляется с ними, будто мстит за что. И следующей его жертвой может стать Лиза. Чтобы спасти возлюбленную, писарь Николай Гоголь должен разбить злые чары и победить древнее проклятье. Ни одному из смертных ещё не удавалось это. К счастью, на помощь Гоголю приходит гениальный столичный сыщик Яков Гуро, и у него уже есть главный подозреваемый…

Жанр: мистика, детектив, приключения, драма

Прокат: «Каропрокат»

Продюсеры: Александр Цекало, Артур Джанибекян, Валерий Федорович, Евгений Никишов

Режиссёр: Егор Баранов

Сценаристы: Наташа Меркулова, Алексей Чупов

Оператор: Сергей Трофимов

Художник-постановщик: Елена Жукова, Виктория Игумнова

Композитор: Райан Оттер