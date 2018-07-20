Критика Земфира в адрес молодых певиц стала мемом Рунета

Пост с критикой новых звезд на склоне российской эстрады появился в фейсбуке известной певицы. Она дала оценку песням и голосу своих коллег по цеху Монеточки и Гречки.

Пользователи интернета, вооружившись ее манерой изложения текста, быстро наплодили кучу мемов:

Земфиру также поддержала Диана Арбенина. А Юрий Лоза объявил следующее:

"Мне далека Земфира и мне еще более далеки и Гречка, и Монеточка. Гречку я вообще слушать не буду. Я вообще-то ее ел всю жизнь. А Земфира - это не рок, это бытовуха. Имя Гречка говорит о том, что у человека не очень хорошо со вкусом. Нельзя из продуктов делать себе псевдоним. Монеточка, судя по имени, - это блатная музыка, шансон. Тюремная вот эта вот, Монеточки все, ну и так далее".

Земфира также сегодня ответила на более чем 500 вопросов своих фанатов. К примеру, на вопрос, как управлять своим гневом и депрессией, певица ответила: "таблетками". Также упомянула проект The Uchpochmack. По ее словам, группа пока на паузе.

На вопрос о том, кто из современных отечественных исполнителей ей импонирует больше всего, певица ответила следующим образом:

- «Задумалась. Не могу назвать ни одного имени», — написала Земфира.

Известному интервьюеру, главному редактору Sports.ru Юрию Дудю она отказала в интервью:

- «Я не даю интервью. Вообще. Мне это не нужно и сам процесс вгоняет меня в жуткий стресс», — пояснила Земфира.

Кроме того, Земфира сообщила, что если она кому-то не нравится, то ей это безразлично.