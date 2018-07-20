Дарт Вейдер назван главным кинозлодеем

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Эксперты назвали персонажа эпопеи «Звездные войны» Дарта Вейдера главным антигероем, воплощенным на экране.
Как пишет газета «Известия» 20 июля, рейтинг подготовило издание The Hollywood Reporter. Дарт Вейдер стал безоговорочным лидером среди 25 кинозлодеев.
На втором месте оказался Ганнибал Лектер, роль которого в «Молчании ягнят» исполнил Энтони Хопкинс.
Замкнула тройку Злая Ведьма Запада из сказки «Волшебник страны Оз», снятой по роману Лаймена Баума.
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