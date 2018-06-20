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В Башкирии выбрали аул для съемок фильма «Таганок» по повести Мустая Карима
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
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В Башкирии выбрали аул для съемок фильма «Таганок» по повести Мустая Карима

Сегодня, 17:12КультураТатьяна Майорова
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