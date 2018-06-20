В Башкирии выбрали аул для съемок фильма «Таганок» по повести Мустая Карима

Съемочная группа полнометражного художественного фильма «Өс таған» - «Таганок» по одноименному произведению Мустая Карима определилась с главным местом для проведения съемок. Об этом рассказало агентство «Башинформ» со ссылкой на режиссера фильма Айнура Аскарова.

Деревня Толпарово в Гафурийском районе на целый месяц теперь должна превратиться в аул Беркутный из знаменитой книги Мустая Карима.

- С местом проведения съемок определились буквально вчера. Там много параметров, да и не каждая деревня может разместить у себя всю съемочную команду - 40 человек в течение месяца. Озера еще ищем, - пояснил Айнур Аскаров. - Съемки начнем в середине июля, к концу августа планируем завершить. Дальше полгода монтажа. Цель - завершить фильм к 20 октября 2019 года и к 100-летию Мустая Карима сделать хорошую, пышную премьеру.

Уже завтра режиссер планирует провести кинопробы детей, которые были отобраны для участия в съемках на специальном кастинге – их восемь человек.

- Дети, судя по фото и видео, очень хорошие, интересные, хорошо говорят на башкирском, в основном представители Зауралья, - уточнил Айнур Аскаров.

Он отметил, что в ролях второго плана будут сниматься его любимые взрослые актеры, с которыми уже доводилось раньше работать. Среди них - Алмас Амиров, Азат Зиганшин, уже хорошо знакомые зрителям по участию в фильме Айнура Аскарова «Из Уфы с любовью».

- Дошлифовываем сценарий. Мы снимаем по мотивам, но от оригинала не уходим далеко, стараемся придерживаться всего того самого вкусного, что заложил Мустай Карим, - отметил Айнур Аскаров.