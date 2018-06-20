К памятнику Салавату Юлаеву в Уфе возложили камень с места гибели батыра

Сегодня, 20 июня, киноэкспедиция «Дорогами Салавата» вернулась в Уфу из поездки в эстонский город Палдиски, где провел на каторге четверть века национальный герой Башкирии Салават Юлаев вместе со своим отцом Юлаем Азналином. Об этом сообщил «Башинформ».

Делегация приехала на площадь имени Салавата Юлаева, прямо к памятнику национальному герою. С собой из Эстонии участники группы привезли камень с каменоломни, в которой многие годы работал Салават. Памятный знак был возложен в подножию памятника.

- То, что Фонд президентских грантов выделил нам средства на реализацию проекта, говорит о том, что имя Салавата почитаемо на всероссийском уровне, — сказал председатель Союза кинематографистов Башкирии Фарит Габитов. — Мы благодарны каждому городу, в котором побывали. Но одним из главных впечатлений от поездки я бы назвал оставшееся в душе чувство уважения к людям Эстонии.

Киноэкспедиция, состоящая из 11 участников, за 22 дня проехала по всей России и части Эстонии от Уфы до Палдиски. День рождения Салавата Юлаева творческая группа из Уфы встретила в местах, где герой прожил половину своей жизни вплоть до самой смерти в 1800 году.

Как сообщила сценарист Зухра Буракаева, в дороге интернациональная киногруппа посетила 12 городов и провела 15 мероприятий. Во всех городах показывали фильмы башкирских режиссеров, в том числе документальный фильм Азамата Хужахметова «Оран», художественный фильм Айнура Аскарова «Из Уфы с любовью», детские фильмы, встречалась с краеведами, искала следы Салавата и знакомилась с архивами. На протяжении всего пути снимался фильм. Конечно же, участники группы старались как можно больше рассказывать жителям других регионов о жизни Салавата Юлаева.

- В каждом городе мы старались найти именно те места, где точно проходили Салават Юлаев и Юлай Азналин по этапу. Нам помогали местные краеведы. Мы интересовались зданиями, где он содержался, канцеляриями, куда передавались сопроводительные письма, — рассказал ученый Мирас Идельбаев. — В городе Тарту находится весь архив Эстонской республики. Материалы пугачевцев, которые там содержались, хранятся в нем. К нашему приезду там уже приготовили два больших дела, где имелись документы о Салавате Юлаеве. Я много лет занимаюсь этой темой и до буквы знаю эти документы, но прикоснуться к подлинникам было особенно волнительно. Они будут показаны в фильме..