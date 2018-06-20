Группа «ДДТ» переделала клип про моно-город

Группа «ДДТ» должна в ближайшее время выпустить видеоклип на песню «Уездный город», который относится к свежему альбому под названием «Галя ходи». Об этом сообщило информагентство «Национальная служба новостей».

По данным агентства, при подготовке клипа возникли неожиданныые проблемы. Работа была почти готова, но планам режиссера помешал сам Юрий Шевчук. Позднее он рассказал подробности в программе «За сценой» в эфире «Нашего радио».

- Песня «Уездный город» - это песня о рабочем классе, о нашей молодежи, которая живет в моно-городах. Именно на нее мы и сняли клип. Это работа режиссера Славы Росса (вы знаете его по фильму «Сибирь. Монамур», хороший фильм). Снимали клип на окраинах Москвы прошлой осенью. Он еще не вышел, мы до сих работаем. Почему? Потому, что Слава снял этот клип на предыдущую версию песни, которую мы поменяли. В итоге клип пришлось перемонтировать видео под новый звук, - пояснил Юрий Шевчук, добавив интриги.