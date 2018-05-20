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«Ночь музеев» в Башкирии посетили более 71 500 человек
Сюжеты:
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«Ночь музеев» в Башкирии посетили более 71 500 человек

Сегодня, 14:28КультураФото: Артур Салимов
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