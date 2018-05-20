«Ночь музеев» в Башкирии посетили более 71 500 человек

Главное музейное событие года прошло в республике уже в восьмой раз, ее поддержали около 100 музеев со всего региона. В этом году акция проводилась по двум основным темам. Первая тема – «Шедевры из запасников» – общая для всех музеев России. В этот вечер музеи показали своим посетителям исключительные по своей художественной ценности или историческому значению музейные предметы, которые до этого редко покидали запасники или вовсе не экспонировались. Вторая тема – «Год семьи в Республике Башкортостан» – республиканская. Музеи представили культурно-образовательные мероприятия, посвящённые семье и детям - семейным ценностям, традициям и праздникам, семейным историям старожилов городов и сёл, показывающих пример согласия и гармонии в семейной жизни.