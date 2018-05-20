Киностудия «Башкортостан» осталась без руководителя

Как известно, недавно прошел конкурс на должность директора киностудии, и Азамат Шарифович, который занимал эту должность с 2011 года, снова возглавил ее. К сожалению, получить оперативный комментарий у самого Азамата Хужахметова пока не удалось, так как он не брал трубку и не ответил на сообщение.

По словам источника, пожелавшего остаться неизвестным, скорее всего новым директором назначат директора Музея «Уфа-II» Гаухар Батталову.

Вторым претендентом на эту должность называют молодого режиссера Айнура Аскарова, чьи фильмы с успехом идут в прокате и становятся победителями российских и международных кинофестивалей. Однако сам Аскаров комментировать подобную информацию отказался, как и саму новость об уходе Хужахметова.

- Но если учесть, что одним из обязательных условий конкурса на должность директора была работа на руководящей должности не менее пяти лет, то Министерство культуры будет противоречить самому себе, если поставит директором Аскарова, - прокомментировал источник.

Отметим также, что на сайте киностудии недавно появилась информация о доходах руководителя и заместителя компании.

Согласно указанным сведениям, в 2017 году руководитель киностудии получал ежемесячную зарплату в размере 119 411 рублей, главный бухгалтер - 89 597 рублей, заместитель руководителя - 58 179 рублей.

Справка

Азамат Хужахметов - режиссер-документалист, член Союза кинематографистов России с 1997 года, действительный член Евразийской Академии Телевидения и Радио. Автор более 50 документальных, документально-публицистических, музыкальных телефильмов. С февраля 2012 года занимал должность директора ГУП РБ киностудии «Башкортостан».