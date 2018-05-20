Башкирская группа Zaman выступит у памятника башкирским воинам в Голландии

Известная башкирская «world music» группа находится в гастрольной поездке в Нидерландах.
Музыканты изменили гастрольную карту, узнав о памятнике башкирским воинам в г.Херде, около реки Эйсел.
Узнав о памятнике, мы поняли глубинную цель нашей поездки в Голландию. В короткие сроки связались с профессором Академии военных наук Рахимовым Рамилем Насибулловичем, который в подробностях рассказал нам об участии башкирских воинов в голландском походе 1813-1814гг., - рассказал руководитель группы «Заман» Радмир Муфтахин.
Проект с организацией поездки группы «Заман» к памятнику башкирским воинам, возложению цветов и выступлению поддержали депутаты Госдумы.
Напомним, памятник установили на берегу реки Эйссел в провинции Гелдерланд. Торжественное открытие произошло 9 сентября 2017 г. в рамках мероприятий к 200-летнему юбилею освобождения Нидерландов от наполеоновской оккупации.
- Именно здесь более 200 лет назад башкирские воины под руководством генерала Александра Бенкендорфа форсировали реку с сильным течением, построив понтонный мост из лодок, и потом освободили несколько близлежащих городов и добрались до Амстердама, — говорит автор монументальной композиции, заслуженный художник РФ Александр Таратынов.
Скульптор отметил, что фактически благодаря усилиям русской армии Нидерланды были освобождены и была установлена монархия, которая существует и поныне. Памятник создан по инициативе голландской стороны.
Группа "Zaman" - молодежный музыкальный коллектив, участник телевизионного проекта «Новая Звезда», работающий в жанре "World music", успешно представляла современную культуру Башкортостана на престижных международных конкурсах и концертных площадках, в том числе в Италии, Норвегии, Германии , Латвии, Казахстане, Кыргызстане. В 2014 г. коллектив вошел в тройку лучших этнических коллективов Азии по версии Международного телевизионного конкурса «Turkvizion», а в июле 2016 года группа была номинирована на I Премию "Russian World Music Awards" в области этнической музыки в России.