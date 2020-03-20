Ляйсан Утяшева рассказала, чем будет заниматься во время самоизоляции

Спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева, как и многие люди, решила самоизолироваться на время пандемии коронавируса. Несмотря на то, что он разрушил ее планы, звезда советует не паниковать, а лучше заняться полезными для себя вещами.

— Можно паниковать, сетовать, злиться, искать крайнего, а можно офигенно самоизолироваться. И найти плюсы! Начать инвестировать в себя, и уже не будет отговорок «у меня нет времени», «я не успеваю», — пишет Ляйсан Утяшева на страничке в своих социальных сетях.

Знаменитая спортсменка рекомендует начать учиться параллельно с детьми. А если детей еще нет, предлагает поработать над этим вопросом. Помимо этого, среди занятий есть зарядка, которая поможет привести тело в форму или сесть на шпагат. Еще один вариант полезного времяпрепровождения – освоение кулинарных рецептов и упор на здоровое питание.

Ляйсан Утяшева советует также работать или учиться онлайн, изучать иностранные языки, слушать подкасты, читать книги, провести дома генуборку и очистить память в телефоне.