Певица из Башкирии спела романс и прошла в полуфинал шоу «Голос»

17-летняя Яна Габбасова из башкирского города Нефтекамска стала полуфиналисткой самого рейтингового музыкального телешоу страны.

Накануне, 18 декабря, состоялся прямой эфир программы «Голос» на Первом канале. Он стал удачным для молодой певицы из Нефтекамска Яны Габбасовой. Девушка красиво исполнила легендарный романс «Не для тебя придёт весна» и покорила зрителей и свою наставницу Полину Гагарину, которая отдала ей 50% своего голоса, еще 54,7% добавилось в процессе голосования зрителей. По итогам голосования из шоу выбыла певица Надежда Самкова. Вместе с Яной борьбу за первое место продолжит молодой исполнитель Кирилл Суслов. Напомним, вместе с Яной в нынешнем девятом сезоне шоу участвовали еще два исполнителя – Руслан Воротников и Екатерина Ямщикова, о которых говорят, как о профессионалах. Однако им не повезло. В частности, один из наставников Валерий Сюткин сказал, что голос Екатерины слишком великолепен для этого конкурса.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter