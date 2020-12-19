Певица из Башкирии спела романс и прошла в полуфинал шоу «Голос»

Напомним, вместе с Яной в нынешнем девятом сезоне шоу участвовали еще два исполнителя – Руслан Воротников и Екатерина Ямщикова, о которых говорят, как о профессионалах. Однако им не повезло. В частности, один из наставников Валерий Сюткин сказал, что голос Екатерины слишком великолепен для этого конкурса.