Ангольские страсти, башкирские сказки: В Уфе назвали имя новой Miss International
Медиакорсеть публикует фоторепортаж с финала Второго республиканского конкурса этнической красоты и таланта Miss International Ufa.
В конкурсе приняли участие девушки от 18 до 28 лет, которые в настоящее время проживают в республике и являются студентками учебных заведений Башкирии. Каждая из них представляла свой этнос, а также культуру своей родной страны. Мероприятие было приурочено к 25-летию Дома дружбы народов в Уфе.
В этом году финалистками конкурса стали 12 участниц, представляющих Россию, Индию, Анголу, Китай, Кубу, Армению, Грузию, Азербайджан, Кыргызстан, а также республики Татарстан, Чувашия и, конечно же, Башкортостан.
Всего на участие в Miss International было подано 60 заявок. Сначала девушки исполнили на сцене «Танец дружбы», затем каждая из участниц рассказала немного о себе и своей стране на традиционном этапе «Визитка». Причем к зрителю и членам жюри они обращались на русском, английском, а также на родном языке.
Интеллектуальный этап конкурса включал в себя вопросы, связанные с музыкой, блюдами, историей Башкирии. Нетрудно догадаться, что вопросы наподобие «что такое корот», «как в Башкирии пьют чай», «Кто такой батыр и где он живет» вызывали недоумение и нервную улыбку у участниц из Китая, Анголы, Кубы и других стран. При этом ведущие даже не стеснялись шутить на эту тему и постоянно обращались за ответом на сугубо национальные вопросы конкурсантку из Башкирии, которая в итоге и завоевала Гран-при.
Настоящим подарком для зрителей стали, конечно, выступления участниц, каждое отличающееся самобытностью, поразительной яркостью и красотой.
Придать уверенности участницам пришли группы поддержки, самыми активными и дружными среди них оказались представители диаспор из Кубы, Татарии, Армении и Башкирии.
В конце концов места распределились следующим образом:
Гран-при - Ленария Хасанова (Башкортостан).
Первая вице-мисс - Айназ Усенканова (Кыргызстан).
Вторая вице-мисс - Франку Ванда Албину (Ангола).
«Мисс Этно» - Марина Васильева (Чувашия).
«Мисс Эрудиция» - София Алханаидзе (Грузия).
«Мисс Патриотизм» - Ангелина Бельская (Россия).
«Мисс Энергия» - Гизела Чсамбуе (Ангола).
«Мисс Грация» - Екатерина Назаретян (Армения).
«Мисс Артистизм» - Регина Равилова (Татарстан).
«Мисс Улыбка» - Сюн Юйчи (Китай).
«Мисс Обояние» - Эйлин Инес Вильена Гасо (Куба).
«Мисс Дружба» - Фуркана Хуршид (Индия).
«Мисс Музыка» - Севда Мирзаева (Азербайджан).
В прошлом году, напомним, Гран-при конкурса завоевала Раъно Умурзакова из Таджикистана.