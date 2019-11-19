Ангольские страсти, башкирские сказки: В Уфе назвали имя новой Miss International

В конкурсе приняли участие девушки от 18 до 28 лет, которые в настоящее время проживают в республике и являются студентками учебных заведений Башкирии. Каждая из них представляла свой этнос, а также культуру своей родной страны. Мероприятие было приурочено к 25-летию Дома дружбы народов в Уфе.

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

В этом году финалистками конкурса стали 12 участниц, представляющих Россию, Индию, Анголу, Китай, Кубу, Армению, Грузию, Азербайджан, Кыргызстан, а также республики Татарстан, Чувашия и, конечно же, Башкортостан.

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Всего на участие в Miss International было подано 60 заявок. Сначала девушки исполнили на сцене «Танец дружбы», затем каждая из участниц рассказала немного о себе и своей стране на традиционном этапе «Визитка». Причем к зрителю и членам жюри они обращались на русском, английском, а также на родном языке.

Фото: Артур Салимов., mkset.ru

Интеллектуальный этап конкурса включал в себя вопросы, связанные с музыкой, блюдами, историей Башкирии. Нетрудно догадаться, что вопросы наподобие «что такое корот», «как в Башкирии пьют чай», «Кто такой батыр и где он живет» вызывали недоумение и нервную улыбку у участниц из Китая, Анголы, Кубы и других стран. При этом ведущие даже не стеснялись шутить на эту тему и постоянно обращались за ответом на сугубо национальные вопросы конкурсантку из Башкирии, которая в итоге и завоевала Гран-при.

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Настоящим подарком для зрителей стали, конечно, выступления участниц, каждое отличающееся самобытностью, поразительной яркостью и красотой.

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Придать уверенности участницам пришли группы поддержки, самыми активными и дружными среди них оказались представители диаспор из Кубы, Татарии, Армении и Башкирии.

В конце концов места распределились следующим образом:

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Гран-при - Ленария Хасанова (Башкортостан).

Первая вице-мисс - Айназ Усенканова (Кыргызстан).

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Вторая вице-мисс - Франку Ванда Албину (Ангола).

«Мисс Этно» - Марина Васильева (Чувашия).

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

«Мисс Эрудиция» - София Алханаидзе (Грузия).

«Мисс Патриотизм» - Ангелина Бельская (Россия).

«Мисс Энергия» - Гизела Чсамбуе (Ангола).

«Мисс Грация» - Екатерина Назаретян (Армения).

«Мисс Артистизм» - Регина Равилова (Татарстан).

«Мисс Улыбка» - Сюн Юйчи (Китай).

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru.

«Мисс Обояние» - Эйлин Инес Вильена Гасо (Куба).

«Мисс Дружба» - Фуркана Хуршид (Индия).

«Мисс Музыка» - Севда Мирзаева (Азербайджан).