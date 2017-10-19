В Уфе пройдет премьера первой серии сериала «Ходячие мертвецы» 8 сезона

Премьерный показ пройдет в кинотеатре «Искра IMAX».

Телеканал «FOX», кабельный оператор «Кристалл», и кинокомплекс «ИСКРА IMAX» при поддержке радиостанции «Энерджи Уфа» представляют премьерный показ 1 серии 8 сезона сериала «Ходячие мертвецы». Он пройдет в понедельник, 23 октября, в кинотеатре «Искра IMAX» в Уфе.