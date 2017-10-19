Сын Улюкаева снимает черную комедию «Папа, сдохни!»
Вчера, 18:29КультураКарина МамаеваФото: Инстаграмм
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Сюжет фильма никак не связан с экс-министром Алексеем Улюкаевым.
Сын бывшего министра экономического развитияприступил Дмитрий Улюкаев приступил к съемкам черной комедии под названием «Папа, сдохни!». Отмечается, что сюжет фильма никак не связан с биографией его отца, Алексея Улюкаева.
Как сообщает издание «Народные новости», главным героем фильма является 25-летний Матвей, который приходит к отцу своей девушки. Между мужчинами затевается драка, поводом для которой стала обида девушки на своего отца.
Известно, что режиссером кинокартины выступил Кирилл Соколов, а оператором стал Дмитрий Улюкаев. Фильм снимает кинокомпания «Белое зеркало», где половина акций принадлежит сыну бывшего министра.
Съемки фильма проходят в Москве. Кинокартина, по предварительным данным, выйдет только в следующем году.
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