Уфимские велосипедисты заявили о правах
В минувшие выходные в Уфе состоялась акция велосипедистов «Критическая масса». Около полсотни человек на своих двухколесных средствах передвижения проехали через весь город. Таким образом любители активного отдыха уже не в первый раз пытаются привлечь внимание властей к проблемам велосипедистов. Отсутствие велодорожек на улицах города, оборудованных велопарковок, запрет на катание в общедоступных местах, например, на площадке у входа в Конгресс-холл, и многое другое – все это требует непосредственного участия властей города.
Маршрут участников пробега пролегал практически через весь город: стартовав с вертолетной площадки за цирком, велосипедисты проехали через проспект Октября, улицы Ленина и Валиди. Сделав остановку на площади перед Конгресс-холлом, колонна проехала по набережной Белой до монумента Дружбы. Далее по Менделеева через улицу 50-летия Октября участники пробега снова выехали на проспект и вернулись на Горсовет, замкнув многокилометровый круг.
- Мы не раз обращались в мэрию Уфы с просьбой решить хотя бы часть этих вопросов, но от градоначальства так и не последовало никаких действий, - объясняет организатор пробега Руслан Бикбулатов. - Судя по всему, чиновникам проще не замечать нас, нежели прилагать какие-то усилия в этой сфере. «Критическая масса» - своеобразная акция протеста любителей двухколесного транспорта. Однако мы стараемся не мешать прохожим, не лихачить на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.
Напомним, что впервые «Критическая масса» была проведена три года назад и наделала много шума в силовых структурах города. Участники самого первого пробега «поставили на уши» милицию и ГИБДД, которые оказались не готовы адекватно воспринять мирную акцию протеста.
Более оптимистично обстоят дела в соседних регионах. Например, в Екатеринбурге в инфраструктуру новых жилых районов изначально закладывается сеть полноценных велодорожек, соответствующих всем стандартам безопасности и комфортности передвижения.
Анатолий ИВАНОВ.
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