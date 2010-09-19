Уфимские велосипедисты заявили о правах

Маршрут участников пробега пролегал практически через весь город: стартовав с вертолетной площадки за цирком, велосипедисты проехали через проспект Октября, улицы Ленина и Валиди. Сделав остановку на площади перед Конгресс-холлом, колонна проехала по набережной Белой до монумента Дружбы. Далее по Менделеева через улицу 50-летия Октября участники пробега снова выехали на проспект и вернулись на Горсовет, замкнув многокилометровый круг.

- Мы не раз обращались в мэрию Уфы с просьбой решить хотя бы часть этих вопросов, но от градоначальства так и не последовало никаких действий, - объясняет организатор пробега Руслан Бикбулатов. - Судя по всему, чиновникам проще не замечать нас, нежели прилагать какие-то усилия в этой сфере. «Критическая масса» - своеобразная акция протеста любителей двухколесного транспорта. Однако мы стараемся не мешать прохожим, не лихачить на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, что впервые «Критическая масса» была проведена три года назад и наделала много шума в силовых структурах города. Участники самого первого пробега «поставили на уши» милицию и ГИБДД, которые оказались не готовы адекватно воспринять мирную акцию протеста.

Более оптимистично обстоят дела в соседних регионах. Например, в Екатеринбурге в инфраструктуру новых жилых районов изначально закладывается сеть полноценных велодорожек, соответствующих всем стандартам безопасности и комфортности передвижения.