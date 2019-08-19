Появилась подробная программа кинофестиваля «Серебряный Акбузат» в Уфе

Заместитель директора киностудии «Башкортостан» Зухра Буракаева опубликовала подробную программу на своей странице в фейсбуке.

Напомним, в программе фестиваля — 48 фильмов из России, Индии, Ирана, Индонезии, Непала, Литвы, Франции, Польши, Молдавии, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Африки и Австралии. Фильмом-открытием станет кинолента Булата Юсупова «Первая республика». Вход на все фильмы фестиваля будет бесплатным, показы пройдут в кинотеатре «Родина».