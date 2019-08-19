Появилась подробная программа кинофестиваля «Серебряный Акбузат» в Уфе
Фестиваль пройдет с 24 по 27 августа.
Заместитель директора киностудии «Башкортостан» Зухра Буракаева опубликовала подробную программу на своей странице в фейсбуке.
Напомним, в программе фестиваля — 48 фильмов из России, Индии, Ирана, Индонезии, Непала, Литвы, Франции, Польши, Молдавии, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Африки и Австралии. Фильмом-открытием станет кинолента Булата Юсупова «Первая республика». Вход на все фильмы фестиваля будет бесплатным, показы пройдут в кинотеатре «Родина».
В конкурсной программе участвуют шесть фильмов от Башкирии — «Когда шел снег» (реж. Роман Пожидаев), «Внеклассный урок» (реж. Руслан Юлтаев), «Асия» (реж. Динара Абдрашитова), «Дикарь» (реж. Фарзана Утарбаева), «Виртуоз» (реж. Радик Кильмухаметов), «О чем грустит наш дом» (реж. Кирстен Гайнет).