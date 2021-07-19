«Я не люблю соцсети»: Земфира рассказала, почему она так часто пропадает

Популярная певица из Уфы Земфира объяснила, почему она редко пользуется социальными сетями. По её словам, она просто не любит их.

Артистка отметила, что на это есть много причин. — Отсутствие дистанции — норма сегодняшних дней. Когда каждый может брякнуть что хочет и когда хочет. Как будто я сижу в соседней квартире и ты зашёл ко мне и сказал: «Фи». Но в этом случае, ты, во-первых, должен набраться смелости, а во-вторых — ожидать последствий. В сегодняшних реалиях отвечать не принято, потому что, как бы ты не ответил, найдутся задроты, которые препарируют твой ответ, обесценят его. А если твой ответ не понравится публике, то она встанет на табуретку и начнёт кричать о «толерантности», «терпимости», «правах человека» и т. д. — написала Земфира на своей странице в соцсетях. Она добавила, что правда не зависит от тенденций и желаний человечества. По словам певицы, она пишет и поёт, потому что у неё это получается. Она заявила, что занимается музыкой уже 40 лет и считает эту профессию лучшей на свете. — Она дала мне всё, но и я отдала ей всю себя. УВАЖЕНИЕ — вот что утратил современный мир, — заключила артистка. Напомним, в июне Земфира подала иск о защите чести и достоинства. Она просит суд привлечь к ответственности писателя и музыканта Евгения Гришковца, который обвинил Земфиру в наркотической зависимости. За нанесенный моральный вред и клевету популярная певица просит полтора миллиона рублей.

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