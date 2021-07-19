«Я не люблю соцсети»: Земфира рассказала, почему она так часто пропадает

«Я не люблю соцсети»: Земфира рассказала, почему она так часто пропадает
«Я не люблю соцсети»: Земфира рассказала, почему она так часто пропадает
Вчера, 21:23КультураАлександра КонстантиноваФото: Со страницы Земфиры
Популярная певица из Уфы Земфира объяснила, почему она редко пользуется социальными сетями. По её словам, она просто не любит их.

Артистка отметила, что на это есть много причин.

— Отсутствие дистанции — норма сегодняшних дней. Когда каждый может брякнуть что хочет и когда хочет. Как будто я сижу в соседней квартире и ты зашёл ко мне и сказал: «Фи». Но в этом случае, ты, во-первых, должен набраться смелости, а во-вторых — ожидать последствий. В сегодняшних реалиях отвечать не принято, потому что, как бы ты не ответил, найдутся задроты, которые препарируют твой ответ, обесценят его. А если твой ответ не понравится публике, то она встанет на табуретку и начнёт кричать о «толерантности», «терпимости», «правах человека» и т. д. — написала Земфира на своей странице в соцсетях.

Она добавила, что правда не зависит от тенденций и желаний человечества. По словам певицы, она пишет и поёт, потому что у неё это получается. Она заявила, что занимается музыкой уже 40 лет и считает эту профессию лучшей на свете.

— Она дала мне всё, но и я отдала ей всю себя. УВАЖЕНИЕ — вот что утратил современный мир, — заключила артистка.

Напомним, в июне Земфира подала иск о защите чести и достоинства. Она просит суд привлечь к ответственности писателя и музыканта Евгения Гришковца, который обвинил Земфиру в наркотической зависимости. За нанесенный моральный вред и клевету популярная певица просит полтора миллиона рублей.

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