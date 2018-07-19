Сага о «Вечном зове»: как в Башкирии снимали самый популярный сериал СССР

Сегодня, 19 июля, легендарному советскому фильму исполняется 35 лет. В честь этой даты Медиакорсеть решила вновь опубликовать наш репортаж от 27 апреля 2018 года о съемках знаменитой саги.

Мы уже писали о нашей поездке в село Тастуба в Дуванском районе республики, где буквально на глазах рушится школа, в которой учатся 150 учеников. Однако в этот раз мы бы хотели подробнее рассказать о том, как и чем прославилось это село.

Именно здесь в свое время снимали, пожалуй, самый популярный сериал Советского Союза «Вечный зов».

О том, как 45 лет назад большое кино пришло в башкирскую глубинку, как сельчане встречали актеров и до сих пор ждут в гости народных артистов — читайте в материале Медиакорсети.

Культурный шок с двух сторон

Сегодня в это трудно поверить, но 19 серий фильма снимали на протяжении десяти (!) лет — с 1973 по 1983 год. Получалось около трех серий в год. Первую серию советской саги, рассказывающей о судьбе трех братьев, показали на экранах в 1976 году, спустя три года после начала съемок. Сериал Валерия Ускова и Владимира Краснопольского успел стать национальным достоянием, десятилетиями его транслировали различные телеканалы, в том числе и за рубежом. Каждую серию картины на советском телевидении смотрели миллионы человек. Последнюю серию показали в 1986 году.

История фильма, повествующая о событиях нескольких войн и революции, начинается здесь же, в тастубинской средней школе, о которой мы говорили в нашем предыдущем материале. Бережными усилиями директора школы в музее при школе годами собирают старинные иконы, которые сохранили местные жители, тайком спрятав после разграбления церкви в советские годы, домашнюю утварь с полувековой историей, монеты, картины, прялки.

Нашлось тут место и бюстам Ленина, Сталина, Владимира Путина. Правда, бюст президента такого цвета, что вполне бы мог сойти за популярного в 70-е Фантомаса.

Светлана Лемяцких. Фото: Артур Салимов.

Отдельное место на стене занимает стенд, посвященный «Вечному зову». Здесь лежат диски, фотографии со съемок, копии пленок.

- Тастуба подходила кинематографистам в первую очередь из-за ландшафта и быта — первые серии начали снимать в 1973 году. Наши горушки, леса, были очень схожи с сибирским пейзажем. Тогда еще сохранились некоторые купеческие дома. Красивые, большие. На окраине же были простые крестьянские избы, как раз подходящие для съемок, - рассказывает нам учитель географии Светлана Лемяцких, активист музея.

Артисты и киноаппаратура располагались в Дуванском доме культуры. Жили у местных. Сельчане вспоминают, как уставали актеры, изнуренные тяжелыми съемками (некоторые сцены снимали по 20, а то и 50 дублей). Но иногда позволяли себе отдых: и выпить с местными могли, и в клуб пойти.

- Сериал, конечно, изменил всех нас. «Вечный зов» показал, как и чем живет простой советский народ. Прогресс до нас, конечно, тогда не дошел. Поэтому был настоящий культурный шок с двух сторон — артисты познакомились с жизнью далекой башкирской глуши, сельчане впервые увидели артистов, красивую одежду, джинсы, в конце концов, технику. В то время вообще мало у кого был радиоприемник, а тут москвичи столько техники привезли! - вспоминает Светлана. - Конечно, все было в диковинку.

Фото: Артур Салимов.

Из школы мы направляемся в местный Дом культуры, являющийся своеобразной достопримечательностью Тастубы. Все потому, что в нем раньше находилась Свято-Троицкая церковь. Теперь здесь – детская музыкальная школа. После разгрома церкви в советские годы вместо икон на своде — серп и молот. Выглядит неоднозначно и впечатляюще. Работница Дома культуры рассказывает мне, что здесь в свое время были зернохранилище и кинотеатр. Большим успехом у местных пользовались советские комедии. Церковь местные не сохранили и решили не восстанавливать. Зато на местной горе Тастуба, являющейся, между прочим, древнейшим коралловым рифом, стоит маленькая деревянная часовенка, построенная усилиями сельчан.

Мы знакомимся с хрупкой пожилой женщиной — местной жительницей Евгенией Афанасьевной. Ей 70 лет, и она до сих пор вспоминает, как принимала участие в картине, пусть и в качестве артиста массовки.

- Мне было тогда где-то 24 года. Я работала в бухгалтерии, в здании, в котором был кафтановский дом (один из главных героев сериала - Федор Кафтанов). Его долго к съемкам готовили: обновили обшивку, крышу сделали, наличники поменяли, целая бригада плотников была!

Ревновали к Жемчужной

Евгения Афанасьевна вспоминает:

Фото: Артур Салимов.

- Помню цыганку — актрису Екатерину Жемчужную. Роскошная, черноволосая, такая красивая! А как ее режиссеры мучали! Этот знаменитый танец цыганочки снимали каждый божий день. Режиссеру не нравилось все: то ногу не так поставила, то руку, то повернулась не так. Мы смотрели и думали — как она все это терпит? Доходило до слез. Думали, упадет без сил. Но нет. Все-таки станцевала, как хотел режиссер. Тогда мы поняли, какой же это тяжелый труд.

Говорят, тастубинские женщины ревновали к Жемчужной – в то время таких жгучих черноволосых цыганок здесь не видели.

В документальном фильме Елены Найденовой, посвященном съемкам «Вечного зова» в Башкирии, Жемчужная вспоминает:

- Удивительные люди были с нами. Наверное, многие еще живы, у многих дети, хочется им передать огромный привет, пожелать им здоровья за их тепло, за красоту душевную. Мы были там обогреты и обласканы.

- В фильме есть эпизод, где Федор переплывает через озеро. За этой сценой наблюдали полдеревни. Снимали ее тоже мучительно долго. Жена актера Ефима Копеляна бегала по всему берегу с полотенцем. Съемки были тяжелые, дубли не удавались один за другим, вода леденящая. Окоченевший, он выходил из воды, а она его грела, - рассказывает Евгения Афанасьевна.

Снимали сцену с переездом на тарантасе через Кошелевку (река недалеко от Тастубы). Аналогично – десятки дублей. Приготовили несколько троек для главного героя. И первая тройка разбежалась так, что артисты потребовали ее немедленно остановить, поскольку испугались не на шутку. Такой же лихой оказалась и вторая.

- Хоть что делайте, на тройке не поскачем! Жизнь дороже! – заявили артисты.

В конце концов, режиссеры-братья решили пойти на поводу у актеров и запрягли одну лошадь, предварительно убедившись в ее более спокойном нраве. Копелян даже на грудь принял, очень испугался. Артисты часто капризничали, раздражались, очень уставали. Зато местные радовались: за каждый дубль платили по пять рублей. Впрочем, некоторые отказывались, мол, в огороде и то легче работать. А столько кривляться на камеру сил не хватит и нервов.

Местный житель Геннадий Сергеевич Латыев вспоминает, как водил артистов в лес за грибами. А в сцене, где секут героя Федора, а тот измывает от боли, говорит, что стегали артиста обычным полиэтиленом.

- Он говорил мне – мол, только в глаза не бей меня, а остальное всё выдержу, - смеется он.

Тастубинец Николай Скорынин в сериале не снимался. Но помнит, как готовил для съемок дымовые завесы - с местными пацанами на мотоциклах.

- Разъезжали по всему селу с дымовыми шашками, на велосипедах, мотоциклах, - говорит он.

Но больше всего ему запомнилось, как актер Вадим Спиридонов, исполняющий роль Феди Савельева, просил ему "накрыть пикничок и сварганить закуски":

- Вышел он из "Волги", помню, видит меня, а у меня дом на краю села, и говорит - вежливо так: "Не мог бы ты, дорогой мой, закусочку нам сварганить". Я побежал в огород, лук, огурчики, все нарезал, как надо, хлеб принес, даю - а он - в улыбке расплылся, спасибо говорит. Заехали мужики за наш дом и открыли бутылку.

Местные жалеют, что в свое время не удалось сберечь дом Кафтанова - здание бывшего правления колхоза "Искра", считавшегося лучшим в районе и республике.

Оказывается, в 90-е годы его купил некий предприниматель, но должным образом за ним не следил. Здание в конце концов разрушилось.

Большинство тастубинских актеров, снимавшихся в сериале в массовке и в полноценных ролях, в силу возраста уже не с нами. Те, кто остались, с трудом вспоминают те события, но признаются, что были бы вновь рады увидеть оставшихся в живых артистов.

- Такое кино сейчас уже не снимают. Чистое, народное, с глубиной, - с ностальгией говорят мне местные жители.