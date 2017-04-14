В Уфе тысяча музыкантов споют песню ДДТ во время флеш-моба

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Регистрация участников продолжается.
Определены три песни, которые исполнят в День 1000 музыкантов в Уфе, который пройдет в конце августа в парке «Ватан», сообщили Медиакорсети организаторы музыкального флеш-моба. Вот список песен:
Joan Jett - I love Rock N Roll
Blur – Song 2
ДДТ - Белая река
Количество зарегистрированных участников на данный момент составляет почти 500 человек. Среди них 88 процентов уфимцев, а также музыканты из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани.
Сейчас продолжается регистрация участников по четырем основным направлениям: ритм-гитара, бас-гитара, барабаны и вокал.
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