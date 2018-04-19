В Башкирии начали обустраивать первобытную стоянку

В Бурзянском районе сотрудники национального парка «Башкирия» начали обустройство стоянки древнего человека Ташморон (таш - «каменный» и морон - «мыс»), сообщили в пресс-службе национального парка.

18 апреля здесь построили деревянный мостик. В дальнейшем установят аншлаг и огородят участок.

Первобытная стоянка была открыта в 2000 году неподалеку от деревни Иргизлы. Там обнаружили обожженные и расколотые кости животных, костяные шилья, иголки, каменные скребки, наконечники стрел, бронзовую пряжку и большой крючок для ловли рыб и прочее.