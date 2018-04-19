В Башкирии начали обустраивать первобытную стоянку

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Неподалеку от Иргизлов появится еще одно интересное место для туристов.
В Бурзянском районе сотрудники национального парка «Башкирия» начали обустройство стоянки древнего человека Ташморон (таш - «каменный» и морон - «мыс»), сообщили в пресс-службе национального парка.
18 апреля здесь построили деревянный мостик. В дальнейшем установят аншлаг и огородят участок.
Первобытная стоянка была открыта в 2000 году неподалеку от деревни Иргизлы. Там обнаружили обожженные и расколотые кости животных, костяные шилья, иголки, каменные скребки, наконечники стрел, бронзовую пряжку и большой крючок для ловли рыб и прочее.
Ученые установили, что люди жили в этом месте четыре тысячи лет тому назад.
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