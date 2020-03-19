В Башкирии оперный театр решил показывать спектакли онлайн из-за коронавируса
Целый месяц поклонники оперы и балеты смогут наслаждаться ими на Youtube-канале театра.
С завтрашнего дня, с 20 марта, Башкирский государственный театр оперы и билеты будет демонстрировать все свои репертуарные спектакли с большой сцены в режиме онлайн на канале Youtube. Объявление об этом было опубликовано вчера на сайте театра.
- Безопасность артистов, персонала и зрителей Башкирского государственного театра оперы и балета имеет для нас первостепенное значение. Мы очень серьёзно относимся к сообщениям об угрозе распространении новой коронавирусной инфекции, поэтому руководством театра было принято решение о закрытии посещения спектаклей для зрителей Большого зала с 20 марта по 20 апреля, - говорится в сообщении.
Информация о начале трансляций будет опубликована в социальных сетях и на сайте театра.
Спектакли в малом и греческом залах с меньшей вместимостью будут проходить, как прежде.
Деньги за все приобретенные билеты на спектакли в большом зале театр готов вернуть.