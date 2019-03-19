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Пьеса уфимского автора вошла в шорт-лист международного конкурса «Ремарка»
Сюжеты:
Мусорная реформаСмог в Сибае100 лет Башкирии
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Konkurs dramaturgii remarka 575x363

Пьеса уфимского автора вошла в шорт-лист международного конкурса «Ремарка»

Сегодня, 10:33КультураАндрей КоролевФото: remarka-drama.ru
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