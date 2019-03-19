Пьеса уфимского автора вошла в шорт-лист международного конкурса «Ремарка»

- До ноября 2017 года я жил в Харькове. После переехал с женой и дочерью в Уфу - это родной город жены. В Уфе заскучал, и жена нашла в инстаграме школу драматургии «Жы-Шы с Ы», педагоги - Наталия Мошина и Ангиза Ишбулдина. Мне стало интересно, пьес я до этого не писал. По ходу обучения я написал пьесу «Молчанка». Она была маленькой, потому что писал в рамках задания, но после общения с Наталией Мошиной текст вырос и в итоге попал на «Ремарку». Изначально к курсам я относился несерьезно, но мне было уж очень скучно в новом городе и стране.