Уфа вновь примет международный фестиваль Ильдара Абдразакова

В этом году он посвящен творчеству выдающегося итальянского композитора Джузеппе Верди. Сегодня, 19 февраля, в стенах Башкирского государственного театра оперы и балета в Уфе исполнят оперу «Аттила». 21 февраля ее смогут увидеть жители Казани.