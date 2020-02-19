Уфа вновь примет международный фестиваль Ильдара Абдразакова
19 февраля, 14:06КультураНадежда ВалитоваФото: Mkset.ru
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Международный музыкальный фестиваль пройдет в Уфе уже в третий раз.
В этом году он посвящен творчеству выдающегося итальянского композитора Джузеппе Верди. Сегодня, 19 февраля, в стенах Башкирского государственного театра оперы и балета в Уфе исполнят оперу «Аттила». 21 февраля ее смогут увидеть жители Казани.
Торжественный финал фестиваля пройдет в Большом зале Московской государственной консерватории П.И.Чайковского.
Опера «Аттила», напомним, была поставлена благодаря грантовой поддержке главы республики. На ее постановку потратили около 18 млн рублей. «Аттила» стала первой режиссерской работой нашего знаменитого земляка, народного артиста республики Ильдара Абдразакова.
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