В Уфе за 2 млн рублей отремонтируют фасады домов середины XX века
Дома № 3 и № 9 на проспекте Октября являются объектами культурного наследия.
Некоммерческий фонд «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории РБ» ищет подрядчика на разработку научно-проектной документации. Аукцион подведут 20 января. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сайт госзакупок.
Эти дома не включены в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России, но они входят в перечень выявленных памятников истории и культуры региона как ансамбль застройки 1950-х годов.
Ремонт должны проводиться компаниями, лицензированными Минкультом России. Начальная цена госконтракта — 2,03 млн руб. Заказчики в смете оценили историко-архивные и библиографические изыскания на два дома в 402 руб., а составление исторических справок по памятникам истории и культуры — в 95 руб. за каждый дом. Также предусмотрена государственная историко-культурная экспертиза. Результат должен быть гарантирован в течение пяти лет.