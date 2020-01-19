В Уфе за 2 млн рублей отремонтируют фасады домов середины XX века

Некоммерческий фонд «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории РБ» ищет подрядчика на разработку научно-проектной документации. Аукцион подведут 20 января. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сайт госзакупок.

Эти дома не включены в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России, но они входят в перечень выявленных памятников истории и культуры региона как ансамбль застройки 1950-х годов.