В минкульте Башкирии снова объявили конкурс на место директора киностудии

В минкульте объявили конкурс на замещение вакантной должности руководителя киностудии «Башкортостан». Согласно опубликованным сведениям, к претендентам предъявлены следующие требования: наличие высшего образования, опыт работы в сфере культуры, опыт работы в руководящей должности не менее 5 лет. Все необходимые документы подаются либо заказным способом по почте, либо принимаются с 19 января по 8 февраля по адресу: уфа, Революционная, 18, кабинет 22. Комиссия не принимает заявки с прилагаемыми к ним документами, если они поступили после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, а также если они представлены без необходимых документов. Кандидат должен пройти несколько тестовых испытаний, в минкульте подчеркнули, что будут особенно учитывать программу по деятельности учреждения в ближайшие годы.