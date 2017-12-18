В Башкирии часть культурных проектов в 2018 году слегка связали с политикой

Судя по представленной официальной информации, основные культурные мероприятия по линии Минкультуры РБ, начнутся не раньше февраля.

В ряде мероприятий Минкультуры, запланированных на следующий год, присутствует, по мнению пользователей соцсетей, «налет политики разной степени тяжести», поскольку их участниками станут обладатели различных грантов, предоставленных фигурантами тех или иных ожидаемых в 2018 году выборов.

Так, в конце февраля и начале марта будущего года в Уфе уже запланирована театральная неделя с некоторым политическим уклоном, который выражается в том, что будут показаны спектакли, реализованные в рамках проекта «Театры малых городов» от партии «Единая Россия». Выделенные в рамках проекта средства были использованы на создание новых постановок, укрепление материально-технической базы. В соответствии с данным критерием зрители смогут увидеть постановки шести театров республики: Стерлитамакских государственных башкирского и русского драмтеатров, Сибайских государственного башдрамтеатра имени Арслана Мубарякова и детского театра «Сулпан», Салаватского государственный башдрамтеатра, Туймазинского государственного татарского драмтеатра. Уточняется, что в рамках федеральной госпрограммы «Развитие культуры и туризма» субсидии также получили Башкирский государственный театр кукол и Национальный молодежный театр Республики Башкортостан имени Мустая Карима.

Параллельно во всех театрах и театрально-концертных организация республики уже готовят новые премьерные постановки.

Крупные культурные проекты при поддержке Министерства культуры республики в 2018 году готовят и некоммерческие организации, получившие гранты от президента России. Среди них: РОО «Ассамблея народов РБ» с проектом «Международный тринациональный фестиваль «Искусство объединяет. Башкортостан - Королевство Нидерланды - Германия»; РОО «Национально-культурная автономия татар РБ» с проектом «Фестиваль национальной кухни "Бэлешфест"; Благотворительный фонд содействия развитию талантов и профессионального мастерства молодежи Владимира Спивакова в РБ с проектом «Академия Фонда Владимира Спивакова в Республике Башкортостан»; РОО «Союз писателей РБ» с проектом «Литературная школа Башкортостана» и другие.

В мае-июне 2018 года Уфа вновь проведет вереницу «культурных ночей». В уфимском амфитеатре пройдет Международный фестиваль искусств «Сердце Евразии», который, по оценка Минкультуры РБ, на сегодняшний день не имеет аналогов в Российской Федерации. Музыкальный форум, вобравший в себя разные стили, направления и отличающийся разнообразием культурной программы – классика и современность, симфоническая и этническая музыка.

В рамках подготовки к Всемирной Фольклориаде 2020 года в сентябре 2017 года в регионе состоится 48-ой Всемирный конгресс Международного совета фестивалей фольклора и традиционного искусства СИОФФ. В этом же месяце запланировано проведение Второго международного конкурса скрипачей Владимира Спивакова, а также Международного фестиваля оперного искусства "Шаляпинские вечера в Уфе".

В ноябре-декабре 2018 года ожидается большой концерт Детского хора РБ, состоящего из 600 с лишним лучших голосов республики.

12 декабря 2018 года должны быть подведены итоги Республиканской акции «Мой язык – язык дружбы. Минең телем - дуҫлыҡ теле», которая началась в этом году, 12 декабря. Акцию, предполагающую выразительное чтение стихотворения о Родине, о родном языке на государственных и родных языках народов, проживающих в Башкирии, планируют проводить ежегодно. Обязательным условием участия является наличие национального костюма и музыкального сопровождения национальным музыкальным инструментом.

Башкортостан также присоединится к всероссийским проектам, которые проводятся ежегодно, таким как «Ночь искусств», «Ночь в музее», «Библионочь», «Ночь кино», «Театральная ночь» и др.

Традиционно в республике пройдут культурные мероприятия, имеющие филологический, аграрный и иные оттенки: Республиканский фольклорный фестиваль сенокоса «Звени, коса!» в Кармаскалинском районе, Республиканский конкурс башкирских красавиц «Хылыукай-2018», Международный конкурс-фестиваль тюркской молодежи «Урал моно», Межрегиональный фестиваль-лаборатория русского фольклора «Народный календарь», XVIII Международный Аксаковский праздник и многое другое.

2018 год станет юбилейным для некоторых учреждений культуры: 70-летний юбилей отмечает Мемориальный Дом-музей М.Гафури, 40 лет исполнится Мемориальному Дому-музею С.Т.Аксакова, Музей Марины Цветаевой отметит 25-летие, Стерлитамакский историко-краеведческий музей – 105-летие и другие объекты культуры.

В 2018 году в Башкирии запланированы также съемки нескольких полнометражных художественных фильмов. Так, режиссёр Булат Юсупов уже активно занимается подготовкой к съёмкам фильма «Первая Республика», посвященного 100-летию образования Башкирии. Это совместный проект кинокомпании «Живая лента» и киностудии «Башкортостан». Его молодой коллега Айнур Аскаров, прославившийся в текущем году комедией «Из Уфы с любовью», снимет фильм, основанный на реальных событиях (сильные метели в марте в Хайбуллинском районе 2016 года) - «Буран».