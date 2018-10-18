Классика на драйве: «Би-2» с симфоническим оркестром в Уфе

Дирижер Феликс Арановский рассекает воздух палочками, музыканты достают флюгельгорны и скрипки, покачивается пламя свечей – сценической декорации. На миг восьмитысячный зал «Уфа-Арены» замирает в ожидании, пока тишину не разбивает об удар бочки барабанщик Борис Лифшиц.

Скажем прямо, у «Би-2» никогда не было проблем с наполнением концертных площадок слушателями. Стабильно заполненные залы, поклонники, в унисон подпевающие «Вечную призрачную встречную». Но выступление с симфоническим оркестром – это отдельная песня.

Начну с главного: если бы не «проходка» на концерт в качестве прессы, я вряд ли бы на него попала. Опомнилась за несколько дней до мероприятия, но на всех сайтах по продаже билетов уже был объявлен sold out. Формат редкий, и, несомненно, стоящий того во всех смыслах: возить оркестр, с одной стороны, это большие затраты для организаторов, но и большие эмоции зрителей – с другой. Стоило ли оно того? Спойлер: более чем.

Видео

Фронтмены коллектива, Лева и Шура «Би-2», обладают умением выдерживать баланс между театральностью, шоу, эффектностью и музыкальностью. Концерт 17 октября не стал исключением: несмотря на акцент в виде классики и оркестра, рок все же был - в партиях ударных, гитарных рифах и даже в движениях артистов на сцене. «Полковнику никто не пишет», «Иномарки» и «Последний герой» звучали в необычной аранжировке, но драйва не убавилось, зато появился драматизм – спасибо скрипачам.

Два самых запоминающихся момента концерта: это флешмоб с телефонными фонариками под «Мой рок-н-ролл»(партию Чичериной исполнила финалистка шоу «Голос 2» Тина Кузнецова) и песня «Птица на подоконнике», посмертно посвященная поэту Илье Кормильцеву, автору текстов песен «Наутилус Помпилиус».