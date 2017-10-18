Скончалась заслуженная артистка Башкирии Мунира Занина

Одна из ветеранов Салаватского государственного башкирского драматического театра скончалась на 86-м году жизни.

Сегодня, 18 октября, стало известно о смерти заслуженной артистки республики Муниры Гарафовны Заниной, одной из ветеранов Салаватского государственного башкирского драматического театра. В министерстве культуры РБ принесли соболезнования родным и близким артистки.

Творческий путь актриса начала в 1971 году, за все время ею было сыграно десятки ролей в Салаватском театре в спектаклях репертуара классической и башкирской современной драматургии.

В актерском багаже такие роли, как Хафаса (А. Мирзагитов «Матери ждут сыновей»), Файруза (А. Муртазин «Ляйсан»), Масрура (М. Гафури «Черноликие»), Зухра (М. Хайдаров «Звезда счастья»), Бибинур (Н. Асанбаев «Дом с невестой»), Салима (Ф. Буляков «Выходили бабки замуж»), Забира (Ф. Буляков «Цветок прощания-герань») и другие. 5 сентября 1995 года за заслуги в области театрального искусства Мунире Заниной было присвоено почетное звание «Заслуженный артист Республики Башкортостан». Коллектив театра искренне соболезнует родным и близким.

- В памяти коллег и друзей, Мунира Гарафовна останется человеком, беззаветно преданным театру. Светлая ей память, - говорится в сообщении.